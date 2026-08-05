Cae célula armada en Matamoros durante operativo federal

Fuerzas federales detuvieron a cuatro personas y aseguraron un arma larga, cargadores y cartuchos en una acción coordinada del Gabinete de Seguridad

Por Julio Manuel Loya Guzmán

Cd. Victoria, Tamaulipas.— Cuatro civiles armados fueron detenidos en Matamoros durante un operativo coordinado de fuerzas federales, acción que fue destacada por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México en su balance nacional.

De acuerdo con el reporte oficial, elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) capturaron a los sospechosos —tres hombres y una mujer— tras un despliegue realizado el martes 4 de agosto en el fraccionamiento Los Ébanos.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma larga, dos cargadores y 133 cartuchos útiles. Este golpe forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad, la cual prioriza las labores de inteligencia, la coordinación interinstitucional y el combate frontal a la delincuencia organizada.

En su informe diario, el Gabinete de Seguridad detalló que, de manera simultánea, se ejecutaron detenciones, cateos y decomisos de armas y droga en Baja California, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos y San Luis Potosí.

Entre los resultados nacionales más relevantes destacan el decomiso de 5.5 kilogramos de fentanilo en Tijuana; la captura de tres presuntos secuestradores y extorsionadores en Ciudad Juárez; el aseguramiento de 90 kilogramos de marihuana en San Luis Potosí y el desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetaminas en Michoacán, golpe que generó una afectación económica al crimen organizado estimada en 90 millones de pesos.