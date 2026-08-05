Habrá protestas en otros estados

Bajo las consignas "No fue un crimen, fue feminicidio" y "No estamos todas, nos falta Dafne", los convocantes buscan visibilizar el caso a nivel nacional

Por. Óscar Figueroa

Expreso-La Razón

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Para exigir justicia por Dafne, se realizarán tres protestas simultáneas en Tamaulipas, Nuevo León y Chiapas este jueves 6 de agosto.

El objetivo es que las autoridades esclarezcan el feminicidio de Dafne Quintos y que sean detenidas todas las personas involucradas.

En el sur de Tamaulipas, la marcha pacífica partirá a las 18:00 horas desde la Presidencia Municipal de Ciudad Madero, se prevé que el contingente también recorra Tampico y Altamira.

De forma paralela, en Monterrey, Nuevo León, la concentración tendrá lugar a las 16:00 horas en la Explanada de los Héroes (Macroplaza).

En Chiapas, el contingente saldrá a las 16:00 horas desde la estatua de La Diana Cazadora con destino al Parque Central. Para esta última movilización solicitan a los asistentes acudir con playera negra o morada.

Bajo las consignas «No fue un crimen, fue feminicidio» y «No estamos todas, nos falta Dafne», los convocantes buscan visibilizar el caso a nivel nacional y evitar que los hechos queden en la impunidad.

La adolescente de 13 años de edad fue víctima de feminicidio en la academia militarizada Doenitz de Ciudad Madero el pasado 16 de julio, actualmente hay tres personas detenidas por estar implicadas en el caso.