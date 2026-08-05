Héroe en Galerías Altama: empleado salva la vida de una niña

Elian del Ángel, colaborador del centro comercial, reaccionó de inmediato al percatarse de la situación.

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Lo que parecía una tarde cualquiera en Galerías Altama se convirtió en un momento de tensión cuando una pequeña niña comenzó a asfixiarse tras obstruirse sus vías respiratorias con un objeto.

La rápida y acertada intervención de un joven empleado evitó que la emergencia terminara en tragedia.

De acuerdo a información compartida a través de las redes sociales, Elian del Ángel, colaborador del centro comercial, reaccionó de inmediato al percatarse de la situación.

Mientras los padres de la pequeña y las personas que se encontraban en el lugar vivían momentos de angustia, el joven conservó la calma y aplicó correctamente la maniobra de Heimlich.

Gracias a sus conocimientos y a su serenidad, la niña logró expulsar el objeto que le impedía respirar, recuperándose ante el alivio de su familia y de testigos que presenciaron la escena.

La oportuna actuación de Elian del Ángel fue determinante para salvar la vida de la niña y dejó de manifiesto la importancia de contar con capacitación en primeros auxilios para responder ante situaciones de emergencia.

Su acción ha sido reconocida como un ejemplo de valentía, responsabilidad y sentido humano, recordando que, en momentos críticos una decisión acertada y una intervención oportuna pueden hacer la diferencia entre la vida y la muerte.