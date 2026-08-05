Infonavit defiende reforma y responde al CCE

El Instituto rechazó las críticas del presidente del CCE, José Medina Mora, aseguró que la reforma fortaleció la transparencia y la fiscalización

Por. Staff

MÉXICO.- El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) defendió la reforma legal que modificó la estructura del organismo.

El Instituto emitió un posicionamiento oficial en respuesta a declaraciones de José Medina Mora Icaza, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), quien había cuestionado la reforma legal al Instituto y la integración actual de su gobierno tripartita, de acuerdo con declaraciones publicadas por la revista digital El CEO.

En el documento, el Infonavit afirmó que las críticas de Medina Mora provienen de «un sector de empresarios que por años lucró con la construcción de inmuebles de mala calidad y con sobreprecio», y sostuvo que dichos grupos buscan «retornar al esquema del pasado en el que el Instituto financiaba sus negocios a costa del bienestar de las y los trabajadores».

El Instituto precisó que la reforma a su ley, aprobada el 21 de febrero de 2025, fue discutida en foros realizados en el Congreso de la Unión, la Secretaría de Gobernación y el propio Infonavit, con participación de agrupaciones empresariales y sindicatos de trabajadores. La reforma, según el comunicado, mantiene el tripartismo paritario en los órganos de gobierno y lo homologa al esquema de gobierno corporativo del IMSS.

De acuerdo con el posicionamiento, la eliminación de las direcciones sectoriales de Trabajadores y Empresarial —que, señaló el Instituto, no tenían funciones ni responsabilidades sustantivas pero sí percepciones económicas superiores al salario de la Presidenta de la República— permitió mayor control sobre los recursos del ahorro de los trabajadores.

El Infonavit también destacó que la reforma fortaleció la fiscalización del Instituto por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), lo que, afirmó, ha permitido evitar casos de corrupción como el de la empresa Telra Realty, la cual no cumplió con servicios contratados por el equivalente a 100 millones de pesos y, en lugar de ser sancionada, fue indemnizada por más de 5 mil millones de pesos.

El comunicado contrastó ese caso con hechos ocurridos en noviembre de 2023, cuando el Consejo de Administración del Infonavit —con el voto en contra del Sector Gobierno y con Medina Mora como consejero, según el documento— instruyó a la Dirección General del Instituto interponer un amparo contra un informe de resultados de la ASF, argumentando que ese órgano fiscalizador carecía de competencia para auditar recursos privados de los trabajadores.

El Instituto también señaló presuntas irregularidades en proyectos de construcción de vivienda financiados bajo el esquema conocido como Línea III durante el periodo en que Medina Mora se desempeñó como consejero. De acuerdo con el comunicado, en ese lapso se autorizó financiamiento para 74 mil 241 viviendas en 505 proyectos, de los cuales 340 —equivalentes al 67 por ciento— fueron propuestos por el sector empresarial que representaba Medina Mora.

El Infonavit afirmó que esos proyectos quedaron inconclusos, sin servicios básicos, y que las viviendas no fueron entregadas a los derechohabientes pese a que estos ya pagaban su crédito. Según el documento, los 505 proyectos derivaron en una afectación a 2 mil 910 derechohabientes que no han recibido su vivienda, atribuida principalmente a problemas con tres de las Sofomes designadas para administrar esos recursos. El Instituto contabilizó el fraude al patrimonio de esas familias en 1 mil 925 millones de pesos.

Sobre el cuestionamiento de Medina Mora respecto al número de representantes empresariales en los órganos de gobierno del Infonavit, el Instituto respondió que dicha integración no responde a una decisión discrecional, sino que está fundamentada en la Ley del Infonavit y en las Bases emitidas por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) el 24 de febrero de 2025, por lo que consideró que no procede su modificación.

En materia de cartera vencida, el Infonavit reportó que al inicio de la administración, en septiembre de 2024, el Instituto tenía una cartera total de 6.3 millones de créditos, de los cuales 1.4 millones —con un saldo de 567 mil millones de pesos— se encontraban en cartera vencida. El Instituto explicó que se identificó un error en la aplicación del producto «Flexipago» que excluyó 117 mil 458 créditos que debieron considerarse vencidos, con un saldo de 41 mil 134 millones de pesos, al eliminarse atrasos de hasta cuatro meses. Dicho error fue corregido en julio de 2025 a raíz de una observación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), tras lo cual la cartera vencida se ajustó a 1.5 millones de créditos con un saldo de 608 mil millones de pesos.

Al cierre de junio de 2026, según el comunicado, la cartera vencida disminuyó a 1.4 millones de créditos con un saldo de 586 mil millones de pesos, lo que representa una reducción del 29 al 27 por ciento entre septiembre de 2024 y esa fecha. El Instituto indicó además que, mediante una reestructuración, se han recuperado 66 mil 300 millones de pesos de créditos previamente clasificados como no recuperables, en el periodo de septiembre de 2024 a junio de 2025.

El Infonavit señaló que la mayoría de los créditos en cartera vencida se originaron entre 1998 y 2018, bajo condiciones financieras que los volvieron impagables, y afirmó que de los créditos originados en 2026 solo dos acreditados presentan atrasos. De acuerdo con el documento, de 4 millones 856 mil créditos impagables identificados al inicio de la administración, la reestructuración concluyó en diciembre de 2025, lo que —según el Instituto— incrementó sus ingresos en un promedio de 436 millones de pesos mensuales.

Respecto a señalamientos sobre posibles sobrecostos en la construcción de vivienda, el Infonavit aclaró que los desarrollos del Programa de Vivienda para el Bienestar no son construidos directamente por el Instituto, sino ejecutados por empresas constructoras y desarrolladoras afiliadas principalmente a la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). El Instituto afirmó contar con mecanismos de supervisión desde la presentación de los proyectos hasta la entrega de las viviendas, y precisó que el costo promedio por vivienda —que incluye suelo, construcción y obra de infraestructura— es de 627 mil pesos, uniforme en todos los desarrollos independientemente de la empresa constructora.

El Infonavit añadió que opera una plataforma abierta en el portal de Infonavit Constructora, donde empresas interesadas en participar en el programa pueden consultar requisitos y el potencial de viviendas faltantes por contratar a nivel estatal y municipal.

El Instituto cerró su posicionamiento reiterando su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas en el manejo del ahorro de los trabajadores.