Persistirá el calor los próximos días

La capital ha registrado temperaturas de 38 grados, por lo que mantienen la recomendación a la población para no exponerse por tiempo prolongado al sol

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La capital del estado alcanzó este lunes una temperatura de 38 grados centígrados al mediodía, manteniendo las condiciones de intenso calor que han predominado en la región durante las últimas semanas.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las altas temperaturas continuarán en los próximos días e incluso podrían extenderse durante gran parte de agosto, favorecidas por la canícula, fenómeno climático que se caracteriza por una disminución de las lluvias y un incremento en las temperaturas en buena parte del territorio nacional.

Durante este periodo es común que la sensación térmica sea superior a la temperatura registrada por los termómetros, especialmente en zonas urbanas como Ciudad Victoria, donde el pavimento y las construcciones intensifican el calor.

Ante estas condiciones, las autoridades de Protección Civil y del sector Salud recomiendan a la población mantenerse bien hidratada, evitar la exposición prolongada al sol entre las 11:00 y las 16:00 horas, utilizar ropa ligera y de colores claros, así como prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son los más vulnerables a sufrir golpes de calor y deshidratación.

Asimismo, exhortaron a no dejar personas o mascotas dentro de vehículos estacionados, ya que la temperatura al interior puede elevarse rápidamente y representar un riesgo para la vida.

Los especialistas señalan que, mientras no se registren lluvias importantes o el ingreso de sistemas meteorológicos que modifiquen las condiciones atmosféricas, el ambiente caluroso continuará predominando en la región durante los próximos días.