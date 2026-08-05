Tamaulipeco llevará la voz de México al XII Concurso Internacional de Oratoria en Perú

Abdiel Ocejo Lucio, alumno de la Preparatoria "Ricardo Flores Magón" de Matamoros, Tamaulipas, fue seleccionado para representar a #México en el XII Concurso Internacional de Oratoria que se realizará en Perú .

POR. STAFF

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– El talento y la palabra de la juventud tamaulipeca cruzarán fronteras. Abdiel Ocejo Lucio, alumno de tercer semestre de la Escuela Preparatoria Federal por Cooperación «Ricardo Flores Magón» del municipio de Matamoros, fue seleccionado para representar a México en el XII Concurso Internacional de Oratoria Perú 2026.

El evento se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de octubre de 2026 en las ciudades de Arequipa y Lima, y tendrá como sede principal el Congreso de la República de Perú. Ahí, jóvenes de diversos países se reunirán para exponer sus ideas y defender el poder de la oratoria como herramienta de liderazgo.

Ocejo Lucio es reconocido en la comunidad educativa por su pasión por la oratoria y por ser un firme impulsor de que la voz de la juventud haga eco.

Una trayectoria que lo respalda

Con apenas 16 años, Abdiel acumula una destacada trayectoria en concursos de oratoria y liderazgo:

– 1er. Lugar en la Gran Final del Concurso Estatal de Oratoria Sentimiento Juarista 2025.

– 1er. Lugar en el Concurso Regional de Oratoria «Andrés Ortega Guzmán» del Instituto Tecnológico de Matamoros.

– 1er. Lugar en el Concurso Regional de Oratoria Sentimiento Juarista Bicentenario de Media Superior y Superior «Cuna de Leyendas» 2026.

– Invitado al 2do. Concurso Nacional de Oratoria «Ricardo Flores Magón» en el Senado de la República en 2026.

– Becario del Consulado General de los Estados Unidos y de la Universidad Internacional de Texas para participar en la Cumbre Binacional de Jóvenes Líderes Freedom 250, donde recibió la insignia conmemorativa por los 250 años de la Independencia de los Estados Unidos de América.

La comunidad educativa de Matamoros y de Tamaulipas felicitó al joven orador y destacó que su participación en Perú es resultado de años de disciplina, estudio y compromiso con la palabra.