Migrantes usan escalera para cruzar el muro a plena luz del día

ESTADOS UNIDOS.- En redes sociales circula un nuevo video donde migrantes indocumentados cruzan el muro fronterizo en alguna zona no especificada donde Estados Unidos y México colindan con la ayuda de una escalera y a plena luz del día lo cual demuestra que ni la propuesta del Presidente Donald Trump de hacer un muro a lo largo de la frontera podría detener la migración sin documentos e inclusive el narcotráfico.

Las escenas de solo 40 segundos se aprecia a cuatro personas que logran subir por lo alto mientras otras dos al parecer son “invitadas” por un policía a declinar su intento, pero después regresan a intentarlo de nueva cuenta.

Cuando ya están en lo alto del muro bajan al deslizarse por los tubos y así evitar un golpe en seco.

No es la primera vez que circulan escenas como estas en redes sociales, pues apenas el pasado 3 de diciembre se publicó un clip con un caso similar en donde migrantes hacen lo propio casi de la misma manera.

This is the newly replaced wall along the US/MEXICO border. #TheWall pic.twitter.com/MIrD3HhVsE

— J. Omar Ornelas (@fotornelas) December 4, 2019