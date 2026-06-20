Cae motobomba de Bomberos en socavón en la colonia Libertad de Victoria

Una unidad de Bomberos #CdVictoria cayó en un hundimiento en la colonia Libertad, al esquivar baches sobre la avenida Colombia.

Por Alfredo Peña

Fotos: Alfredo Peña

Ciudad Victoria.- Una motobomba de Bomberos Victoria, con capacidad para 10 mil litros de agua, cayó en un socavón la mañana de este viernes mientras circulaba por la avenida Colombia, una de las calles principales de la colonia Libertad.

El incidente fue reportado a las 06:00 horas.

El oficial de la unidad, marca Vasol, conducía en sentido de norte a sur esquivando baches.

Al intentar evadir uno que se encontraba sobre un tope, la pesada unidad terminó por caer en un socavón ubicado frente a un domicilio, entre las calles Costa Rica y Panamá.

El hundimiento se debió a la mala compactación de la tierra y del asfalto. Afortunadamente, no hubo personas lesionadas.

Más tarde, una grúa de grandes dimensiones procedió a sacar la motobomba, no sin antes tener que vaciar gran parte del líquido que transportaba en su cisterna.