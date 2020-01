Por acoso federal hay riesgo de fugas de capital: FECANACO Continúa la informalidad, aumenta el gasto y Hacienda quiere sacar el presupuesto federal de los contribuyentes cautivos como ha sido hasta la fecha

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Debido a los problemas que enfrenta la economía y frente al acoso del Gobierno Federal a los empresarios, se corre el riesgo de que haya fuga de capitales, que muchos decidan retirar sus inversiones al no tener las garantías necesarias para desarrollarse y crecer, advirtió Christian Perez Cosío, Secretario Técnico y Jurídico de la Federación de Cámaras Nacional de Comercio en Tamaulipas.

Dijo que la economía sigue siendo la principal preocupación de su sector, junto con la cada vez más voracidad de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico por castigar a los empresarios para solventar el excesivo gasto socialsin lograr ampliar la base de contribuyentes.

Es decir, continúa la informalidad, aumenta el gasto y Hacienda quiere sacar el presupuesto federal de los contribuyentes cautivos como ha sido hasta la fecha, lo cual tiene muy molestos a los empresarios que cumplen con sus obligaciones y están en la legalidad.

Destacó que en frontera, los esquemas de apoyo como la supuesta reducción de Impuesto al Valor Agregado no solo no ha funcionado, si no que pareciera que el Gobierno Federal ha olvidado los proyectos que se prometieron incluyendo trasladar aduanas a Nuevo Laredo, añadiéndole ahora la tensión en Estados Unidos con Irán.

Debe ser también un tema que preocupa en frontera, ya que el aumento en las revisiones aduaneras podría traer consecuencias a las operaciones de comercio exterior, como retrasos, lo cual se traduce en pérdidas y para finalizar la tardanza en la aprobación del TMEC.