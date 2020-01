Filtran fotos de ‘The Batman’ y así luce Robert Pattinson

ESTADOS UNIDOS.- Una de las películas más esperadas, es la de Batman de Matt Reeves y que interpretará Robert Pattinson, quien desde su nombramiento ha causado bastante polémica. Y luego de que se dijera que el actor estaba teniendo problemas para lograr el físico que requiere el personaje, ya se filtraron algunas imágenes de cómo luce haciendo el papel de Bruce Wayne.

Hace unos días comenzó el rodaje de The Batman en Londres, y ya revelaron algunas fotos, en la cuales se aprecian dos de los principales actores de la cinta: Robert Pattinson y Colin Farrell, quienes han estado en el set y fueron capturados en medio de las grabaciones.

Is this London or Gotham…..?

Filming The Batman 🦇 outside my offices this morning! 👍 @empiremagazine pic.twitter.com/Mszt5wLcYG

— Wade Gravett (@WadeGrav) January 6, 2020