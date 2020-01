Futbolista muere devorado por tiburones en una playa de Australia

AUSTRALIA.- El jugador australiano se encontraba junto a sus amigos en la costa de Twilight Beach, en el sureste de Australia, cuando se resbaló y cayó al mar desde unas rocas. Intentaron rescatarle, pero el fuerte oleaje que había lo impidió y se lo llevó mar adentro.

El deportista se encontraba junto a sus amigos en la costa de Twilight Beach, en el sureste de Australia, cuando se resbaló y cayó al mar desde unas rocas. Intentaron rescatarle, pero el fuerte oleaje que había lo impidió y se lo llevó mar adentro.

Cinco días después, el mar devolvió a Birighitti a la misma zona, pero en estado distinto, puesto que había sido devorado parcialmente por tiburones, según informó el medio La Razón.

Su cuerpo estaba irreconocible y tuvieron que hacerle pruebas de ADN para certificar que se trataba del futbolista, según detallaron medios locales.

Birighitti jugó para la universidad Hastings en Nebraska antes de ser transferido a la universidad de St. Thomas Aquinas en Nueva York, donde estudiaba Administración de Empresas y se desempeñaba como futbolista.

“La familia bronco se entristece al escuchar el repentino fallecimiento de Eric Birighitti… Realmente lo extrañaremos y nuestros pensamientos están con su familia durante este momento difícil”, dijo el equipo con el que jugaba en Estados Unidos.

The bronco family are saddened to hear about the sudden passing of Eric Birighitti. Eric played for Hastings during the 2016 & 2017 season and won a national title with the team. He will be truly missed and our thoughts are with his family during this difficult time. #1T1F pic.twitter.com/oST7iyLAeT

— Hastings MSOC (@HastingsMSoccer) January 7, 2020