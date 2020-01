Preparan sanciones para negocios que sigan dando bolsas de plástico A un año de que entró en vigor la prohibición del uso de bolsas de plástico en Tamaulipas, ya se prepara la propuesta para sancionar a quienes las continúen utilizando.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- A un año de que entró en vigor la prohibición del uso de bolsas de plástico en Tamaulipas, ya se prepara la propuesta para sancionar a quienes las continúen utilizando.

“La próxima semana tenemos reunión con los diputados, para ver el tema de las sanciones, es converger para ponerle un poco de dientes a la Ley”, comentó el Secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Gilberto Estrella Hernández.

En septiembre del 2019, a través de un decreto, se reformó el artículo 36 del Código para el Desarrollo Sustentable del Estado de Tamaulipas, estableciéndose la prohibición del uso de bolsas fabricadas con materiales plásticos en un 100 por ciento.

Quedaron exentas, aquellas bolsas que incorporen un mínimo de 30 por ciento de material reciclado, así como con materiales de fácil degradación acorde a la Norma Oficial Mexicana vigente.

“No había sanciones, el primer paso era dar una concientización fuerte a nosotros como ciudadanos y a las tiendas departamentales, para que migraran de un tipo de bolsa otra que fuera biodegradable”.

El funcionario aclaró que más allá de las sanciones económicas que puedan aplicarse, ya que no se trata de una ley que será recaudatoria, se busca la concientización hacia el cuidado del medio ambiente.

Aclaro que los negocios no están obligados a proporcionar bolsas, lo que sí, es entregar bolsas que estén hechas de material de fácil degradación y por tanto, no representen un foco de contaminación.

“Eso ya es cuestión de cada empresa, si ellos cumplen con una bolsa que es biodegradable, no hay problema, están cumpliendo con una norma que no es estatal, sino federal que se emite a través de Semarnat; el hecho de que no den bolsas, ya es una cuestión de los mismos negocios”.