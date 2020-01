Buscan a 600 embarazadas casa por casa Para que acepten aplicarse la vacuna contra la influenza

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un estimado de 600 mujeres embarazadas de Tampico y Madero son buscadas casa por casa por el personal del sector salud, para que accedan a aplicarse la vacuna contra la influenza que las protegerá de las complicaciones de esta enfermedad.

La jefa de la Jurisdicción Sanitaria número 2 de Tampico, la doctora María del Carmen Díaz Barrios, explicó que tienen una meta de 2,300 embarazadas por vacunar pero solo llevan cubiertas 1,700 por lo que faltan estas 600 mujeres.

«No hemos llegado a la meta, sobre todo con las embarazadas, hacemos una llamada a todas las embarazadas, les pedimos que se vacunen, no podemos en el embarazo dejar ninguna sin vacunar contra la influenza» señaló.

Refirió que tienen un censo de cada una de las mujeres embarazadas, por lo que han decidido acudir a sus domicilios.

«Estamos yendo casa por casa, ya que por centro de salud no acuden, por eso estamos buscándolas y ni aún así, se dejan vacunar (…) no sabemos cual es la causa por la que no se quieren vacunar, es por el bien de ellas y de sus hijos para que no haya ninguna complicación durante el embarazo» refirió.

La funcionaria, indicó que la vacuna no evitar que se contraiga la enfermedad, sino que haya complicaciones graves cuando se contagian de influenza estacional.