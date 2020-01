Noelia lanzará productos de CBD en México y América Latina

View this post on Instagram

CBD.. Son meses los que de manera silente he estado adentrandome en esta Industria, conociendo desde las bases de la siembra con las mejores semillas, el maravilloso proceso de la Cosecha, y el desarrollo de una amplia gama de productos extraordinarios. HEMP y todos sus derivados estan en la linea de mis proximos lanzamientos , pero lo mas Importante es la Educacion al respecto de esta Industria y de los GRANDES beneficios que representan los derivados del HEMP 🌱. Me siento muy orgullosa de ser parte de @exactushemp empresa lider de esta Industria y de la cual soy accionista, vocera y parte estructural ejecutiva del desarrollo Global. https://www.debate.com.mx/show/Noelia-lanzara-productos-de-CBD-en-Mexico-y-America-Latina-20200116-0174.html