Condena IGCV debilidad de Secretarías Federales

SAN FERNANDO, TAMAULIPAS.- Las decisiones administrativas y de operación ya no son responsabilidad de los Secretarios de Estado sino de una sola persona, y esto ha derivado en los actuales problemas económicos y de seguridad, advirtió Ismael García Cabeza de Vaca, Senador del PAN por Tamaulipas.

Acompañado por Luis Cantú Galván, dirigente estatal del PAN, García Cabeza de Vaca dijo que resultan en vano los planteamientos acerca del presupuesto presentados a los Secretarios del Gobierno Federal, ya que éstos no deciden nada ni tienen opinión.

Ante productores de San Fernando, el Senador de Acción Nacional por Tamaulipas dijo que uno de los más afectados por la concentración del Poder Ejecutivo es el campo.

“Hoy tenemos a un Gobierno Federal que ha demostrado ser autoritario en el sentido de que ha concentrado las decisiones en una sola persona. Hoy no tenemos a secretarios, me refiero a los Secretarios Federales, que tengan modo de operar, no tienen opinión”, aseguró García Cabeza de Vaca.

“Es decir, todo se ha concentrado en una sola persona, todo pasa por una sola persona, desde concentrar las decisiones, pero también aún concentrar los presupuestos”.

El reto de este año para el Grupo Parlamentario del PAN, explicó, será buscar mecanismos para mejorar el financiamiento de las actividades productivas e impulsar la economía del país, que atraviesa por su peor momento.

El Senador expresó que San Fernando es una de las regiones económicas más importante para Tamaulipas, y por eso los legisladores de Acción Nacional escucharán sus propuestas e ideas para incluirlas en la agenda de la Cámara Alta.

“Este Gobierno Federal ya no es Gobierno Federal, es un gobierno central, el cual toma decisiones muy arrebatadas, decisiones al vapor, que sin duda hoy están afectando a los mexicanos y lo estamos viendo en los recortes, en lo esencial, que es en el campo”, dijo García Cabeza Vaca.

La fortaleza económica de Tamaulipas ha permitido resistir el recorte de recursos y la baja inversión pública aplicada por la Federación, ya que el estado es el líder en generación de energías renovables, en atracción de inversión privada y en creación de empleos, agregó.