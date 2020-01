Productores piden apoyo para cultivo El Presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Oleaginosas, indicó que sostendrán reuniones con autoridades de Financiera Nacional, FIRA, Palacio Nacional, SADER durante esta semana

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Productores demandan al Gobierno Federal un programa emergente de apoyo, al estar siniestradas el 95 % del cultivo del soya incluyendo la zona de la huasteca, además del recorte del presupuesto al campo, ya que de lo contrario podría haber movilizaciones que incluyan toma de carreteras.

Manuel Guerrero Sánchez, Presidente del Comité Nacional del Sistema Producto Oleaginosas, indicó que sostendrán reuniones con autoridades de Financiera Nacional, FIRA, Palacio Nacional, SADER durante esta semana donde pedirán este apoyo y después determinarán que acciones realizar.

«En caso de no ser atendidos, los productores tuvimos una reunión la semana pasada y piensan tomar medidas más drásticas e irse a tomar palacio nacional y a tomar las instalaciones de Financiera, de FIRA, porque hoy la Secretaría de Agricultura, la SADER prácticamente esta desmantelada, hoy están operando con muy poco recurso», explicó.

Refirió que dentro de las acciones, se está pensando que los productores de alrededor de 23 estados puedan trasladarse a México y tratar de entrevistarse con una Comisión de la Cámara de Diputados, para tratar de que se autorice este programa emergente y no tomar otras medidas como toma de carreteras.

“Yo creo que la toma de carreteras otra vez, estamos en una situación crítica lamentable, pero no nos podemos quedar de brazos cruzados y por eso pedimos que se implemente un programa emergente para la huasteca, que lo manejen los gobierno federales, los gobiernos de los estados, pero que llegue a los productores un programa que realmente venga a rescatar e incentivar la huasteca a través de programas integrales a través del cual se pueda incluir todo los esquemas que hoy se nos quitaron a través del PEF 2020, porque no hay ningún programa que pueda aplicarse”, refirió.

Guerrero Sánchez calificó el panorama para este año 2020 es sombrío y crítico incluyendo en la zona huasteca, sur de Tamaulipas, oriente de San Luis Potosí, estuvieron en Ebano y en Tamuín.

«Tan solo de un cultivo en la huasteca estás hablando de poco más de 170 mil hectáreas de soya, que se siniestro el 95 %, solo un 5 % se logró cosechar en esos 3 estados, y bueno hay una pare que es de riego en algunos estados como San Luis Potosí y Tamaulipas que hay un 2 %, en Veracruz no llegamos ni al uno por ciento y realmente lo de riego fue lo único que se logró cosechar y es lamentable y complicado el panorama que se prevé y hoy todos los productores están muy inquietos, hay molestia porque no hay quien voltee a ver la zona, y no hay quien voltee a ver al campo”.