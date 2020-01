Muere Marsha Kramer, actriz de ‘Modern family’, a los 74 años

ESTADOS UNIDOS.- La familia de Modern family ha tenido que decir adiós a uno de sus actores. La actriz Marsha Kramer, que se había convertido en una presencia habitual en la serie como Margaret, la asistente del patriarca, ha fallecido a los 74 años.

“Muy triste de escuchar que mi veterana amiga, Marsha Kramer, falleció ayer a la edad de 74 años”, ha explicado el director Jeff Greenberg en Twitter. Ha recordado que estaba “tan encantadora en los 14 episodios que había rodado como Margaret” en estos últimos siete años, pero sobre todo la recordaria “como Wendy en el Peter Pan de Sandy Duncan”.

So sad to hear that my long time friend, Marsha Kramer passed away yesterday at the age of 74. She was so delightful in the 14 eps she shot as Margaret on Modern Family over the last 7 yrs, but I’ll always remember her soaring aloft as Wendy to Sandy Duncan’s Peter Pan. #RIP pic.twitter.com/H3vfdzPfiP

— Jeff Greenberg (@JeffGreenbergCD) January 24, 2020