Siguen sin aguas presas ganaderas

PUEBLO VIEJO, VERACRUZ .- Más de 350 pequeños productores ganaderos de los 19 ejidos de la zona rural de Pueblo Viejo, se mantienen preocupados debido a que las lluvias no han sido suficientes para la captación de agua en las presas ganaderas.

Juan Nemesio Sánchez González agente municipal del ejido María Quinta las Nieves, dio conocer que las recientes lluvias no han sido las suficientes y las condiciones de las presas y ollas de agua son críticas ya que prácticamente están secas.

Dio a conocer que son cerca de 350 pequeños productores ganaderos de 19 ejidos de la zona rural del municipio, son los que se ven severamente afectados por la grave sequía que se ha extendido durante más de un año y la secuelas siguen vigentes.

Agregó que con apoyo de pozos artesanales y llevando agua del río Pánuco han logrado sortear cómo han podido el abasto de agua para sus animales, por lo que sólo les queda confiar en Dios para que las lluvias aumentan en los siguientes meses.

Admitió que han tenido el pasto suficiente para alimentar las reses pero el problema real es que no se cuenta con el agua y los animales no se alimentan de forma adecuada por lo que han comenzado a perder peso y no descansaría futuro puede haber riesgos de muertes de los animales.