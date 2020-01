Alfredo Saldívar y su esposa embarazada fueron agredidos por policías Mediante redes sociales, Mariana Clemente, esposa del portero de Pumas, Alfredo Saldívar, mostró la agresión de varios elementos de Policía de la Ciudad de México.

CIUDAD DE MÉXICO.- Mediante su cuenta de Twitter, Mariana Clemente, esposa del portero de Pumas, Alfredo Saldívar, denunció que elementos de Policía de la Ciudad de México los agredieron y quisieron sacarlos del automóvil donde iban viajando. Ella señaló que está embarazada.

Mariana Clemente detalló que “sin motivo alguno”, elementos de Policía los detuvieron. En el auto viajaban ella, el portero de Pumas y su hijo.

Amigos ayúdenme con un RT una patrulla de la CDMX nos paro sin motivo alguno. Vengo con mi hijo, mi esposo y estoy embarazada. Una mujer quería revisar mi bolsa al decirle que no, se me subió encima y me golpeó. pic.twitter.com/u49vWZA9Qu — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

Una mujer quería revisar mi bolsa, al decirle que no, se me subió encima y me golpeó”, detalló.

Los tipos de la izquierda son los mismos que me tiraron de la moto para hacerme una “revisión” la tipa siempre graba y el otro te amedrenta … después andaban diciendo que yo no me quise parar y que los ataque! Al parecer es su forma de actuar. pic.twitter.com/G2JK6YEfHH — Neto (@netomalpica) January 30, 2020

En una foto, Mariana mostró que recibió un golpe en el mentón y tiene un embarazo de 18 semanas.

Adjunto fotos! Estoy embarazada de 16 y medio es increíble que hagan esto a una familia que no está haciendo absolutamente nada. pic.twitter.com/Z85gqeMT8R — Mariana Clemente (@Marianagrl) January 30, 2020

En un video, se ve cómo dos elementos grababan con dos celulares las acciones, mientras en el auto, alguien grababa con un celular, cuando una elemento de Policía busca que ella salga del auto. Posteriormente, un elemento de Policía también intenta sacar del auto al portero de Pumas. Tanto Alfredo Saldívar como Mariana Clemente señalan que ella está embarazada y hay un niño en el interior.

Ante esto, la Unidad de Contacto del Secretario de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México pidieron un reporte de los hechos y señalaron que tanto Alfredo Saldívar como ella serán atendidos por personal de Asuntos Internos.

