Reconocen Gobernador y Alcalde a enfermeras y enfermeros de NLD Francisco García Cabeza de Vaca y Enrique Rivas celebran a más de 300 trabajadores y trabajadoras de la salud.

NUEOV LAREDO.- El gobernador del Estado Francisco García Cabeza de Vaca y el presidente municipal Enrique Rivas, festejaron a más de 300 enfermeras y enfermeros de los distintos hospitales de Nuevo Laredo, y reconocieron su esfuerzo, desempeño y calidad humana.

En el contexto del Día de la Enfermera y Enfermero, que se celebró el 6 de enero, el Ejecutivo estatal les dijo que no quería terminar este mes sin reconocer a uno de los sectores más comprometidos con la salud de las familias de Nuevo Laredo y Tamaulipas.

“Ustedes no sólo son capaces de curar la salud, sino también son capaces de sanar el alma, pero sobre todo están pendientes de las familias de los enfermos, sé del trato humano y sensible que tienen ustedes, y no tiene precio”, afirmó.

En el evento, Enrique Rivas destacó que en esta ciudad se hacen las cosas bien, por gente de bien como las y los enfermeros cuya profesión se distingue por una alta gama de nobleza.

“En Nuevo Laredo contamos con las mejores enfermeras y enfermeros del norte del país, ellos siempre están listos, y sabemos que contamos con el total apoyo del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en un proyecto en particular que es el hospital general”, señaló.

Agregó que ya cuentan con el terreno aprobado por los diputados en el pleno del Congreso, por lo que estarán impulsando para que este año inicie su construcción.

El gobernador del Estado, el alcalde y autoridades que los acompañaron entregaron un reconocimiento a ocho enfermeras y enfermeros que por su entrega y desempeño pusieron en alto su profesión en 2019.

Posterior a la entrega de reconocimientos, la enfermera Cintya Cerda González agradeció a las autoridades el reconocimiento a esta noble labor que los estimula a una mayor participación y los compromete a mejorar cada día.

En esta celebración se rifaron 53 regalos, desde electrodomésticos, enseres y muebles donde autoridades, invitados y festejados compartieron el pan y la sal con música en vivo.

Estuvieron en esta celebración, Enrique Nader Nemer, subsecretario estatal de Administración y Finanzas, en representación de Gloria Molina, secretaria de Salud; Ariel Gámez Cruz, encargado de la Delegación estatal del ISSSTE; Blanca Guadalupe Valles Rodríguez, secretaria general del Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Tamaulipas; Manuel Canales, Imelda Sanmiguel y Félix ‘Moyo’ García, diputados locales, entre otros invitados.