Recortes masivos de personal en delegaciones federales

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En la mayoría de las delegaciones federales de Tamaulipas se redujo la planta laboral entre un 20 a un 30 por ciento, especialmente a nivel de jefaturas y mandos medios así como delegados, a quienes se les está ahora denominando coordinadores o directores de oficina, existen representaciones de Secretarias Federales donde laboral solo 3 empleados como en la Secretaría de Economía en Ciudad Victoria.

Aunque ha sido más en el tema de programas federales de salud y en los sociales donde mas recortes de personal hubo desde el año pasado, un ejemplo es la desaparición del Seguro Popular y con este, 220 personas despedidas, sin liquidación y en espera de que el estado absorba a estos trabajadores de acuerdo al compromiso hecho por la Secretaria de Salud Gloria Molina en la reunión que sostuvieron a principios de este mes, luego de la manifestación que realizaron.

Los recortes iniciaron en el SAT en Tamaulipas donde cerca de 100 personas quedaron fuera en las oficinas de Victoria y Matamoros después fueron alrededor de 30 personas del programa 68 y Mas fueron despedidos por el nuevo gobierno por identificarlos con el pasado sistema aunque no ocurrió lo mismo con algunos mandos que siguen siendo los responsables de los programas sociales federales del estado, en CONAFOR a finales del año pasado dio de baja a 22 personas mas como parte del programa de austeridad republicana que de acuerdo al propio presidente no afectaría a las fuentes de trabajo y ha ocurrido lo contrario.

La delegación de la PROFEPA dio de baja al 20 por ciento de su plantilla laboral, y la Secretaria de Economía despidió en todo el país a 400 trabadores y Tamaulipas no se escapó del recorte, donde un número importante de trabajadores quedaron fuera, algunos mantienen sus demandas laborales para ser liquidados conforme a derecho.

Hay dependencias que aseguran no tener despidos de personal como SCT, ISSSTE, PROFECO sin embargo están suspendidas las contrataciones y realizan un estricto programa de austeridad, operando con lo mínimo necesario en la mayoría de los casos, en el caso de la delegación del ISSSTE no se ha podido contratar al personal médico que hace falta ni a enfermeras porque no se los han autorizado.