Columnas: AMÉRICO EL BUENO Y AMÉRICO MALA COPIA AMÉRICO EL BUENO Y AMÉRICO MALA COPIA

AMÉRICO VILLARREAL

GUERRA nació en Ciudad

Victoria en 1931 y de buena

cuna, se tituló como Ingeniero

Civil en la UNAM, de ahí pasó a

desarrollar su carrera profesional

ocupando cargos cada vez más

relevantes dentro del Gobierno

del Estado, todos dentro de la que

en los 60´s y 70´s era la Secretaría

de Agricultura y Recursos

Hidráulicos.

Ya para los 80´s empezó en serio

a cambiar la política de la administración pública por la política partidista, así paso de negociar para

acomodarse en una administración,

a negociar para candidatearse.

Apenas arrancó la década,

buscó ser el Presidente del Colegio

de Ingenieros Civiles, pero no lo

dejaron, ese podría ser una de sus

grandes lecciones y le sirvió para

saber cómo negociar.

Ya para el 82 logró meterse a la

fórmula postulada por el PRI para

ser Senador, en la primera posición

iba SALVADOR BARRAGÁN CAMACHO, uno de los hombres más

cercanos a LA QUINA.

Ese fue mero trámite para postularse a la Gobernatura, pues según

no puede postular nadie a una candidatura para ser Gobernador sin

antes haber ganado una elección, y

es así como utilizó el Senado como

escalón para el Poder Ejecutivo.

Ganar no fue problema, eran los

años de poderío del PRI, gobernar

era entonces más fácil que ahora,

pues la oposición no representaba

gran cosa y el pueblo aún amaba a

sus gobernantes, le ayudó además

el que lo acompañara una mujer

admirada por la gente, la señora BEATRIZ ANAYA GUERRERO

siempre ha sido muy querida en la

Capital.

AMÉRICO VILLARREAL ANAYA,

es hijo del exgobernador AMÉRICO

VILLARREAL GUERRA. Nació en

Ciudad Victoria en 1958, es Médico

de profesión y por décadas trabajó en la Secretaría de Salud del

Gobierno de Tamaulipas. En 2018

entró a MORENA, donde lo postularon para ser Senador del Movimiento de Regeneración Nacional,

actualmente es Senador.

Poco más podríamos decir de

su carrera, pues nunca logró hacer

algo más, parecía incluso que la

política no le interesaba y que su

vocación incluía sólo a la Medicina, y que su herencia familiar le

aseguraba un lugar permanente

(en tiempos del PRI) dentro de la

estructura gubernamental.

Pero parece que no, desde que

ingresó a MORENA se notó que no

es que no le interesara la política,

sino que sus habilidades nunca le

dieron para poder hacer algo en el

PRI.

Al principio todo parecía bueno,

pues su reputación como Médico y

servidor público siempre fue buena, su mayor mérito era el ser hijo

de un ex gobernador de Tamaulipas.

Hoy, apenas unos meses después

de alcanzar la Senaduría se nota

que el camino que AMÉRICO intenta seguir es el de su padre y quiere

usar de plataforma el Senado para

alcanzar el Poder Ejecutivo, sin

embargo ya se perdió.

Desde que asumió el cargo,

AMÉRICO perdió muchas amistades, poco contesta el teléfono de

Senador y menos aún el teléfono

personal, hasta el mismo FAUSTINO LÓPEZ VARGAS, quien fue su

suplente en la Candidatura perdió contacto con él, pues ya ni los

mensajes responde. Poco queda del

hombre entregado al servicio y a

ayudar a quien lo necesita.

Hoy que está en un lugar en el

que podría influir en temas que

bien conoce dentro de la administración pública, como el área de la

salud, no ha logrado hacer nada.

Se ha dedicado a replicar las

mentiras del Presidente de la República, al decir que se están enviando millones de pesos a Tamaulipas

para hacer frente a la pandemia,

pero han salido varios diputados a

desmentirlo.

Es común que escuchemos el

dicho de “Hijo de Tigre pintito”, hay

muchas excepciones, y las capacidades no le están dando para seguir

los pasos de su padre.

Hasta el también inexperto del

Delegado Federal en Tamaulipas,

JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL, está

teniendo más foco dentro de MORENA, que lo que quiere presumir

el Senador.

Es una pena que apenas empezando su carrera política se

haya perdido y haya dejado que le

nublaran la vista quienes lo rodean,

que volteara la cara a las personas

que por años lo trataron, hoy no

tengan ni un saludo de él, menos

recibir algún tipo de apoyo.

Qué pensará el día que alguien

en su familia salga positivo a Covid-19 y él sepa que no ha hecho

nada para apoyar a Tamaulipas

frente la pandemia.

Él sabe que no ganó la Senaduría, sabe que lo logró al ir arropado

por AMLO, pero la popularidad del

Presidente sigue en picada.

La Senaduría dura sólo 6 años y…

¿después qué hará Médico?

@Omar_Reyes

omarereyes@gmail.com