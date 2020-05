Prudente regreso a clase en Wuhan, ciudad china cuna del coronavirus

CHINA.- Los estudiantes de último año de las escuelas secundarias de Wuhan, ciudad china donde se originó la epidemia de covid-19, volvieron este miércoles a clases con medidas que incluyen el uso mascarillas, detectores de temperatura y distanciamiento social.

Tras cuatro meses con los colegios cerrados por el Año Nuevo chino y luego el coronavirus, los alumnos regresaron con mascarillas y debieron pasar por cámaras infrarrojas para detectar posible fiebre.

«Por fin recomienza la escuela», dijo feliz una alumna en la red social Weibo. «Es la primera vez que estoy tan contenta de volver a clases, a pesar de que tengo examen en dos días», agregó.

Los alumnos se sientan en mesas individuales separadas un metro una de otra, de frente a sus profesores a los que ven por primera vez en carne y hueso desde enero, antes de la instauración de la cuarentena en Wuhan y su provincia, Hubei, en el centro de China.

Como en el resto del país, desde aquel entonces los estudiantes seguían los cursos por internet.

En una muestra del nerviosismo de las autoridades locales, la fecha de reanudación de las clases para las otros años de la secundaria, así como para los alumnos de la escuela primaria, aún no fue anunciado.

En el resto del país, la reanudación de las clases también es progresiva, según las regiones. En las gigantescas metrópolis de Pekín y Shanghái, sólo los estudiantes del último año de la secundaria volvieron a las aulas con vistas a sus exámenes finales, cuyas fechas fueron postergadas un mes, hasta principios de julio.

Los casos declarados de coronavirus se redujeron de manera considerable en China en las últimas semanas, y este miércoles se anunciaron solo dos contagios, ambos de origen extranjero.

En las últimas tres semanas no ha habido muertos. El balance total del país se establece en 82.883 casos con 4.633 decesos.

#BackToWork Students are returning to elementary and secondary schools in China. They are well protected with face shields and masks, and they keep a safe distance away from each other. 👨‍🏫 pic.twitter.com/hsCsrRkszd

— China Daily (@ChinaDaily) May 5, 2020