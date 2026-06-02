Exigen a la CFE frenar apagones

Interviene el gobierno como enlace para evitar que se prolonguen los cortes de energía, lo cual provoca afectaciones y enojo de los usuarios

Por Antonio H. Mandujano

EXPRESO-LA RAZÓN

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- La creciente inconformidad social por los prolongados cortes de energía eléctrica registrados en diversas colonias de Ciudad Victoria y otros municipios de Tamaulipas llevó a la Secretaría de Desarrollo Energético del Estado a asumir un papel de enlace directo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con el objetivo de agilizar la atención de reportes y reducir los tiempos de respuesta ante las interrupciones del servicio.

El titular de la dependencia, Walter Julián Ángel Jiménez, reconoció que la situación preocupa a la ciudadanía; sin embargo, precisó que los apagones masivos más recientes estuvieron relacionados principalmente con fenómenos meteorológicos extraordinarios y no necesariamente con fallas operativas ordinarias de la empresa eléctrica.

Durante una entrevista, explicó que las lluvias intensas, los fuertes vientos y otras condiciones climáticas adversas provocan afectaciones en las líneas de distribución, generando cortocircuitos y desconexiones que derivan en la suspensión temporal del suministro eléctrico.

El funcionario informó que recientemente sostuvo una reunión con directivos de la Gerencia de Distribución de la CFE para exponer las afectaciones registradas en distintas regiones del estado y buscar mecanismos que permitan proteger infraestructura considerada estratégica, como los sistemas de bombeo de agua potable, mediante esquemas de alimentación eléctrica de emergencia.

Ángel Jiménez señaló que, de acuerdo con los indicadores técnicos revisados junto con personal de la Comisión Federal de Electricidad, los tiempos promedio de interrupción y restablecimiento del servicio se mantienen dentro de parámetros aceptables.

No obstante, admitió que existen casos particulares en los que los usuarios han permanecido sin energía eléctrica durante períodos prolongados.

En ese sentido, destacó que el Gobierno de Tamaulipas mantendrá una comunicación permanente con la empresa productiva del Estado para canalizar reportes ciudadanos que, debido a la gran cantidad de puntos afectados durante contingencias climáticas, pueden pasar inadvertidos para las cuadrillas de atención.

Por ello, hizo un llamado a la población para que informe directamente a la Secretaría de Desarrollo Energético cuando una interrupción del servicio no haya sido resuelta en un tiempo razonable, a fin de que la dependencia pueda intervenir como gestora ante la CFE.

“Cada vez que haya una interrupción y no haya sido solucionada, nos pueden comunicar a nosotros y nosotros se lo comunicamos a la Comisión Federal de Electricidad para que atienda el problema”, señaló.

El secretario indicó que los reportes pueden realizarse a través de las redes sociales oficiales de la dependencia, donde opera un mecanismo de comunicación diseñado para recibir y canalizar de forma rápida las incidencias relacionadas con el suministro eléctrico.

Finalmente, advirtió que la combinación de fenómenos meteorológicos cada vez más intensos y las olas de calor extremas seguirá representando un desafío para la infraestructura eléctrica, por lo que consideró indispensable mantener una coordinación permanente entre autoridades, la CFE y la ciudadanía para responder con mayor eficacia ante futuras contingencias.