Ponen “cerco” contra el ébola en Tamaulipas

Secretaría de salud, activa vigilancia sanitaria en aeropuertos, puertos y puntos de ingreso a la entidad para evitar eventuales contagios, por lo que personas provenientes de zonas de riesgo serían monitoreados 21 días

Por Raúl López García

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- La Secretaría de Salud de Tamaulipas reforzó la vigilancia epidemiológica en aeropuertos, puertos y puntos de ingreso al estado ante la alerta internacional generada por casos de ébola registrados en otras regiones del mundo.

La titular de la dependencia, Adriana Marcela Hernández Campos, informó que hasta el momento no existe ninguna alerta específica ni casos relacionados con esta enfermedad en la entidad; sin embargo, se mantienen activos los protocolos preventivos para detectar oportunamente cualquier posible contagio.

Durante una entrevista, la funcionaria explicó que el Gobierno del Estado trabaja de manera coordinada con las autoridades federales para atender cualquier aviso epidemiológico que pudiera representar un riesgo para la salud pública, especialmente ante la movilidad de viajeros internacionales.

“Estamos en estrecha coordinación con las autoridades federales y atentos a todos los avisos epidemiológicos y alertas sanitarias. Mantenemos vigilancia permanente en aeropuertos, puertos y puntos de entrada al estado”, señaló.

Hernández Campos precisó que, aunque Tamaulipas no enfrenta actualmente una situación de emergencia relacionada con el virus, la vigilancia epidemiológica se mantiene de manera constante.

“Aún no tenemos una alerta específica para el estado, pero sí permanecemos en vigilancia permanente”, afirmó.

La secretaria explicó que los viajeros procedentes de zonas donde existe presencia de la enfermedad deben permanecer bajo observación epidemiológica durante un periodo de 21 días, considerado suficiente para detectar síntomas compatibles con el padecimiento.

“Estas personas deben mantenerse bajo seguimiento durante al menos 21 días para verificar que no presenten síntomas sugestivos de esta enfermedad”, detalló.

Asimismo, subrayó que Tamaulipas continuará actuando bajo los lineamientos establecidos por las autoridades federales y organismos especializados en salud, con el propósito de proteger a la población y prevenir riesgos sanitarios.

La funcionaria reiteró que el sistema estatal de salud permanece atento a cualquier actualización relacionada con el comportamiento internacional de la enfermedad y preparado para responder ante cualquier eventualidad.

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse informada a través de fuentes oficiales y evitar la difusión de rumores o información no verificada.

Señaló que la vigilancia epidemiológica forma parte de una estrategia preventiva permanente que permite actuar de manera inmediata ante cualquier amenaza para la salud pública, aun cuando el riesgo para Tamaulipas se mantiene actualmente bajo control.