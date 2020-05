Gobierno alista semáforo de reactivación económica tras coronavirus El Presidente mencionó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión de análisis sobre la reactivación económica con la finalidad de aprobar ya un primer arranque el 17 de mayo en zonas donde...

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal está analizando la implementación de un semáforo de riesgo para poner en marcha la reactivación económica del país, y que servirá para reactivar las industrias, el turismo y la educación; de acuerdo al presidente Andrés Manuel López Obrador, con este sistema se valorarían los sectores y la regiones del país con nada, poco o mucho riesgo frente a la epidemia de covid-19 y se podría tener un calendario definido de regreso a las actividades normales. “Ayer que nos reunimos se habló de una especie de semáforo, una aportación que hizo Marcelo Ebrard de poner en verde donde no hay problema, amarillo donde hay contagios, pero pocos, y en rojo donde sí hay problemas y a partir de ahí empezar a ver actividades económicas”, dijo.

El Presidente mencionó que el próximo lunes se llevará a cabo una reunión de análisis sobre la reactivación económica con la finalidad de aprobar ya un primer arranque el 17 de mayo en zonas donde no hay casos del nuevo coronavirus y que no tienen vecindad con zonas de alto contagio “ha ido avanzando la pandemia pero se han quedado regiones completas en donde no hay casos” En estos sitios, el regreso a las actividades cotidianas debe hacerse con cercos sanitarios y con mucho cuidado para evitar contagios, consideró el presidente.

”Industria de la construcción, las empresas de exportación, la rama automotriz, el turismo y otras actividades, desde luego esto incluye el regreso a clases que también tiene que ser escalonado, cuidado, todo tiene que ir acompañado de un protocolo de salud, un protocolo sanitario”, apuntó. López Obrador indicó que la próxima semana se hará la presentación formal de este plan.

CON INFORMACIÓN DE MILENIO