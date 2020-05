Hospital del ISSSTE Zaragoza está en su máxima capacidad con enfermos de coronavirus Elementos del Ejército Mexicano cuidan la entrada del hospital, mientras que policías federales y auxiliares se encuentran dentro de las instalaciones

CIUDAD DE MÉXICO.- Médicos del área de urgencias del Hospital regional “Ignacio Zaragoza”, del ISSSTE grabaron un video para informar que se encuentra a su máxima capacidad con enfermos de coronavirus COVID-19.

Me dicen que hay mucha gente sentada, que no hay camas. Algunos compañeros que están en reposet y este y algunos están en cama”, dijo Soledad Valente Rodríguez, familiar de un paciente del hospital ISSSTE Zaragoza.

Este hospital se ubica entre los límites de la alcaldía Iztapalapa y el municipio mexiquense de Nezahualcoyotl. Aunque en las puertas del hospital hay un letrero que advierte el sobrecupo, continúan llegando personas enfermas.

Algunos ingresan en vehículos particulares hasta el área de urgencias. Sus familiares los tienen que cargar porque no hay camilleros ni sillas de ruedas disponibles. Otros llegan en taxi.

Don Vicente Anastasio Espinoza, de 70 años de edad, llegó en transporte público desde Valle de Chalco. Lo cuidan sus vecinas porque no tiene familia y pasó siete días internado en otro hospital.

Lo que pasa es que ayer me lo dieron de alta, pero en otro hospital y otra vez le falta el aíre y que aquí no hay espacio y que no hay cupo. A él le falta ahorita el aire por probable COVID”, dijo María Rendón, habitante Valle de Chalco, Estado de México.

Tardaron 40 minutos en volver al hospital de donde lo había dado de alta.

Traía a mi paciente lo que pasa es que ayer me lo dieron de alta, ahora le falta el aire”, dijo María.

Aunque lo recibieron, solo estuvo cuatro horas en observación. Lo regresaron en ambulancia a su casa.

Este miércoles, en el hospital Fernando Quiroz de Valle de Chalco, fue constante la entrada de ambulancias y carros funerarios al área de patología.

La misma situación se vive en el área de Patología del Hospital del ISSSTE Zaragoza, que contrató camiones refrigerantes para mantener los cuerpos durante un periodo máximo de tres días, mientras los familiares encuentran funerarias para llevárselos.

Elementos del Ejército Mexicano cuidan la entrada del hospital, mientras que policías federales y auxiliares se encuentran dentro de las instalaciones.

Hospital del ISSSTE zaragoza, muertos por COVID-19…. HAY MUCHO ASINTOMATICO EN LS CALLES SIN CUBRE BOCAS, POR FAVOR PIENSEN EN SUS FAMILIAS. pic.twitter.com/2XLOXJ0ZSD — Lobo Alfa CDMX (@LoboAlfaDF) May 3, 2020

CON INFORMACIÓN DE NOTICIEROS TELEVISA