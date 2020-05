No habrá confrontación con estados que no apliquen “nueva normalidad”: AMLO Durante la conferencia, se presentó el semáforo de retorno de actividades

MÉXICO.- Los gobiernos estatales tendrán la libertad de aplicar o no el plan de la “nueva normalidad” presentado durante esta mañana, informó el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa de este miércoles.

“Si hay una autoridad que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan, no habrá controversia, no vamos a pelearnos, no vamos a dividirnos, no vamos a apostar a la separación.

Resaltó que este plan ha sido consensuado a nivel general, pero también admite el derecho a disentir.

El mandatario también mencionó que no se aplicarán medidas coercitivas para los ciudadanos.

“Primero, confiando en la responsabilidad de la gente y también garantizando las libertades, libertad para todo, en lo más amplio posible”.

Durante la conferencia, se presentó el semáforo de retorno de actividades.

En el color rojo, se podrán realizar actividades laborales esenciales, a las que se añaden la minería, la construcción y fabricación de transporte; naranaja, las actividades esenciales podrán realizarse pero con reducción de personas; amarillo, las actividades esenciales y no esenciales, abrirán espacios como restaurantes, iglesias, cines, teatros pero de forma reducida; verde, se reanudarán todas las actividades incluso clases escolares a nivel nacional.

CON INFORMACIÓN DE 24 HORAS