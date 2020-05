Sony anuncia fecha de lanzamiento del PS5; Covid-19 habría retrasado su producción Cabe resaltar que Sony ha vendido un total de 110 millones de PS4; sin embargo, esperan un descenso en la demanda debido al lanzamiento de su consola de siguiente generación, a pesar de que ni...

MÉXICO.- De acuerdo con Sony, la fecha del lanzamiento del PS5 se mantiene a pesar de la pandemia del Covid-19, por lo que se espera que la salida de su nueva consola sea para finales del 2020.

Sony Interactive Entertainment presentó el pasado miércoles su informe fiscal financiero ante su grupo de inversionistas; aunque se han visto afectados por la pandemia del coronavirus, sus intenciones de lanzar al mercado el PS5 siguen pie.

Mucho se había rumorado sobre la salida de la consola para el próximo mes de octubre, sin embargo, la compañía negó esta información, señalando que el lanzamiento será a finales del 2020, justo para las fechas navideñas.

Ante ello, Sony asegura que pese a que sus empleados laboran desde casa, las restricciones en cuanto a vuelos internacionales significan grandes retos y desafíos para sus líneas de producción del PS5.

Tenemos la primera DEMO de algo corriendo en el PS5. Epic Games mostró el Unreal Engine 5. El motor gráfico estará disponible para que desarrolladores creen juegos en PS5, Series X. pic.twitter.com/ds4gN0XYpW — Qenk de Acuario (@elgranqenk) May 13, 2020

Aunque la fecha exacta no se especificó, sí se dio una lista de juegos que formarán parte del PS5:

Godfall Outriders

El Señor de los Anillos: Gollum

Rainbow Six: Siege

Watch Dogs: Legion

Gods and Monsters

Rainbow Six: Quarantine

Bluepoint Games

Gothic Remake

Nascence: Anna’s Song

Assassin’s Creed: Valhalla

Observer: System Redux

Quantum Error

Call of Duty: Warzone

Cyberpunk 2077

Destiny 2

Scarlet Nexus

DiRT 5

Dying Light 2

Chorus: Rise as One

WRC 9

Roots of Pacha

Madden NFL 21

Martha is Dead

Ultimate Fishing Simulator

MicroMan

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2

Cabe resaltar que Sony ha vendido un total de 110 millones de PS4; sin embargo, esperan un descenso en la demanda debido al lanzamiento de su consola de siguiente generación, a pesar de que ni siquiera se haya revelado su imagen oficial.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS