De la Hoya confiesa que el narco lo amenazó para que no derrotara a JC Chávez El 'Golden Boy' recordó cuando integrantes de un cártel acudieron a su lugar de entrenamiento en EU para amenazarlo previo a su pelea ante el 'César'

CIUDAD DE MÉXICO.- Vaya declaración la que hizo Óscar de la Hoya, quien reveló que previo a su combate frente a Julio César Chávez en 1996, sufrió amenazas por parte del narcotráfico si lograba derrota al ‘César del Boxeo’.

En entrevista para Yahoo Sports, el ‘Golden Boy’ recordó cuando integrantes de un cártel del narco acudieron a su lugar de entrenamiento en Estados Unidos (EU) para amenazarlo si vencía al pugilista sinaloense.

De la Hoya señaló que dicho episodio le causo más presión de lo habitual, por lo que la noche del combate salió más concentrado que nunca.

«Los cárteles, por Chávez, por la importancia que tuvo, fueron a mi campo de entrenamiento en Big Beard y me amenazaron, que si yo ganaba, quién sabe qué hubiera pasado, así que imagina la presión… simplemente fue una locura. Esa noche (la noche de la pelea) yo estaba más concentrado que nunca en mi vida», Óscar de la Hoya

Gobierno también amenazó a De la Hoya

Pero el narco no fue el único que amenazó a De la Hoya, quien señaló que también el gobierno mexicano le advirtió de no usar el escudo nacional en su calzoncillo y reveló que sigue guardando la carta firmada por el entonces presidente de la República, Ernesto Zedillo.

«El gobierno de México me amenazó con que si yo usaba un parche con la bandera mexicana en mis calzoncillos, que yo estaba acostumbrado a subir con la bandera de México y de Estados Unidos, no me dejarían entrar nunca más. Incluso tengo la carta, firmada por el presidente (Ernesto Zedillo)»

Fue el 7 de junio de 1996 cuando De la Hoya se enfrentó por primera vez a Julio César Chávez. En la pelea, el ‘Golden Boy’ logró provoca, muy temprano en la pelea, un corte en la ceja del ‘César’ que se fue agravando hasta que el réferi decidió dar por terminada la pelea.

Dos años más tarde se realizó la segunda pelea, igual que la primera muy pareja en los primeros rounds; no obstante, cuando todo estaba listo para comenzar el noveno asalto, la esquina de Chávez anunció que no regresaría al combate.

CON INFORMACIÓN DE SDPNOTICIAS