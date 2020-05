No eran petroleros Aclara PC en boletín de prensa.

PUEBLO VIEJO, VER.- A fin de dar una versión que es distinta a lo referido por en redes sociales y en algunos medios de la zona, mediante un boletín de prensa autoridades municipales y de Protección Civil de Pueblo Viejo indicaron lo siguiente.

Se dio a conocer que en la revisión que realizaron el pasado jueves en un filtro sanitario, indicaron que el autobús no pertenecía a ninguna sección de petróleos mexicanos y se trataba de un autobús de particular de servicio de turismo, cuyos pasajeros no pretendían bajar en Pueblo Viejo.

Los viajeros ciertamente si salieron de Campeche y partieron con destino a Tampico, indicando al respecto a ellos no confirmaro o señalaron que alguno de los pasajeros estuviera infectado de covid -19, ni que fueran trabajadores petroleros.

Indicandoen el caso de haber descendido en Pueblo Viejo se hubiera dado parte a sus familiares para que pongan a recogerlos o acaso no tener transporte se los hubiera trasladado sus domicilios.

Obviamente descartando no tuvieran el contagio del Covid-19, de ser así , se hubiera dado parte al sector salud para que se procediera de acuerdo a los protocolos correspondientes, por lo cual la unidad siguió su destino a Tampico.