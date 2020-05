Piden ayuda para Yuliana Con sólo 25 años y madre de un bebé, a Blanca Yuliana le diagnosticaron cáncer de colon. La Asociación “Un Cachito de Luz AC” la apoyará en su tratamiento pero es necesario el apoyo de...

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Lo que empezó como un probable caso de gastritis o colitis, termino por ser una de las batallas más duras qué Blanca ha enfrentado en su vida al luchar para vencer el cáncer al mismo tiempo que auxilia a otros enfermos.

Blanca Yuliana Grimaldo de 25 años cuenta que todo inicio en el mes de noviembre, al sentir un fuerte dolor en el estómago, el cual no cedía, por lo que decidió ir con el doctor.

«Soy maestra, por eso me atendí en el ISSSTE, ahí me dieron tratamiento primero para gastritis, luego para colitis, pero estaba bien unos días y después me regresaba, por lo que decidí ir a una clínica particular»

Tras la consulta en la clínica privada a Blanca se le señaló que tendría que someterse a una laparotomía exploratoria, ya que probablemente se trataba de un tumor.

«Me diagnosticaron cáncer de colon hace como dos meses, y tuve que someterme a una colonoscopia con valor de 20 mil pesos luego una cirugía de 90 mil pesos» la cual dejo llena de deudas a ella y su familia.

Tras estas intervenciones Yuliana tiene que someterse a quimioterapias cada 14 días con un valor de 17 mil pesos cada una, más cuales son aplicadas en el hospital Oncológico de ciudad Victoria.

«El ISSSTE me brinda parte de las atenciones del tratamiento, pero debido a las limitaciones del mismo sistema de salud ya no surten los medicamentos».

Lamentablemente en el ISSSTE le dijeron que no tienen el recurso necesario para seguir dandole quimioterapia, por lo que tenia que esperar, pese a que la enfermedad avanza cada instante.

Tras esta noticia la fundación Cachito de Luz accedió a apoyarla para solventar el gasto de algunos medicamentos del tratamiento.

«Como forma de retribuir un poco de la ayuda que me brindan, mi familia comenzará la recolección de taparroscas, que es una de las principales vías de las cuales la fundación obtiene sus recursos»

Blanca Yuliana invita todo aquel que quisiera apoyarla en la recolección, a comunicarse por WhatsApp al numero. 8341505200.

Respecto a un número de tarjeta para hacer donaciones, no quizo proporcionarle ya que se puede prestar a malos entendidos, pero cualquier persona puede comunicarse con ella misma a su número personal.

«Muchas gracias por su gran apoyo de poco en poco ya hemos ido juntando bastantito, quien guste dejar en mi domicilio está es la dirección Colonia Vamos Tamaulipas calle Amabilidad #350 o quien guste entregarlas en Un Cachito de Luz A.C. puede hacerlo, el apoyo es para mí y

muchas personas más que pasan por la misma situación, gracias a todos»

