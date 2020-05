ESTADOS UNIDOS.-La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticó la decisión del presidente Donald Trump de tomar hidroxicloriquina a manera de prevención de la COVID-19.

La también legisladora del partido Demócrata, opuesto al partido de Trump, expresó su preocupación por que el mandatario tome dicho medicamento que no ha sido completamente aprobado por especialistas.

Él [Trump] es nuestro presidente y preferiría que no tome algo que no ha sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad, y en su, digamos, grupo de peso, mórbidamente obeso, le dicen. Así que creo que no es una buena idea”, dijo Pelosi en entrevista con Anderson Cooper, de la cadena CNN.

Pelosi just called ⁦@realDonaldTrump⁩ “morbidly obese” on CNN. And she did it while expressing concern for his health. I can’t stop laughing. She’s so good at this. pic.twitter.com/3f7hKunA3V

— John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) May 19, 2020