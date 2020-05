Claman por apoyos 2,500 pescadores -Piden al gobierno federal Les de el apoyo prometido

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Un promedio de 2500 pescadores claman apoyo al gobierno federal ante la pandemia que se está viviendo y el inicio de la vida del camarón desde el pasado 1 de mayo que los ha dejado sin recursos, ya que hasta el momento no han recibido un solo peso de ayuda federal La presidenta de la Unión de Pescadores Alicia Hernández Ogazón señaló que servidores de la nación realizaron un censo para los pescadores pero hasta el momento a ninguno de ellos les ha llegado el apoyo de los 7,200 pesos que les prometió el gobierno federal.

“ Nosotros queremos que el gobierno federal venga y le diga a los pescadores cuál es la fecha para que reciban este apoyo y su familia deje de estar sufriendo porque ellos lo prometieron desde antes de la contingencia sanitaria” dijo.

Hernández Ogazón suplicó al gobierno federal que apoye a estos pescadores que representan 2,500 familias de muy bajos recursos.

“Que no se le olvide al gobierno federal, que el sector pesquero siempre ha estado olvidado (por años) por eso pedimos que a la brevedad posible el gobierno baje el recurso y les diga la fecha en que les va a llegar su dinero sin mentiras” expresaron. La dirigente de los pescadores señaló que han acudido a las instalaciones de la oficina de Bienestar Social ubicada en el edificio del Palacio Federal (calle Isauro Alfaro zona centro) donde han pedido información sobre la llegada de estos apoyos pero se las han negado y ni siquiera el nombre de la servidora pública les quieren dar.

Reiteró que efectivamente acudieron a censarlos (campo cercano a las vías del tren en la Morelos) pero hasta el momento nadie ha recibido el apoyo económico, siendo que es urgente ya que debido a la emergencia sanitaria ya no tienen ingresos para comprar alimentos “ El gobierno federal señala que da el apoyo directo al pescador y eso es lo que queremos que lo baje porque ya empezó la veda además de la emergencia sanitaria” explicó.

Refirió que los han traído de oficina en oficina (ventanillas) primero en la Subdelegación de Pesca de la Sagarpa en la avenida Hidalgo, después en la ventanilla de la colonia Morelos y después en las oficinas del Palacio Federal y nadie les da respuesta de los 7 mil pesos.

Hernández Ogazón criticó también que cuando acudieron a censar algunos servidores de la nación llegaron a las empresas ubicadas en la margen del río Pánuco y no todas las empresas permitieron la entrada porque hubo quienes faltaron. Expresó que desde antes de qué iniciara la veda ya había caído la producción en un 60% por lo cual la situación económica ya era difícil. Asimismo señaló que los pescadores están pidiendo un cambio de fecha de veda y que se pueda adelantar por lo menos un mes para iniciar en el mes de abril. “Nunca hemos recibido el apoyo de nadie” explicó el pescador Candelario González Lugo de 68 años, quien indicó que pesca desde los 9 años de edad y quien no tiene ingresos. Por su parte el pescador Ángel Guerrero Morales reiteró que son cuatro meses y medio de veda del camarón los que deben enfrentar y en los cuales no tiene ningún ingreso situación que se está complicando por la contingencia sanitaria donde no pueden salir a la calle.

“Hay algunos que no sabemos hacer otra cosa que pescar” refirió.