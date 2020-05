Columnas: El Patinadero EL COACH SIEMPRE DECIDE

Indudablemente en ciudad Victoria ya los aspirantes a puestos de elección popular empezaron a movilizarse. Los nombres surgen por su movilidad propia, otros porque son activos de los partidos y algunos surgen por sí solos en el cerebro de los votantes que ya analizan el trabajo de cada uno de ellos.

Algunos ni siquiera sé mueven, pero ya empiezan a darse a conocer, como es el caso del ex beisbolista de las Grandes Ligas, ISMAEL “El Rocket” VALDEZ, quien fue Secretario de Deportes en el PRI, cuando el presidente era RICARDO GAMUNDI ROSAS.

ISMAEL sostuvó un encuentro con el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, pues para nadie es un secreto su pasión por el beisbol, el deporte que lo vuelve loco y lo lleva a cometer acciones que lo colocan en la indefensión y no le ayudan a defenderse de los ataques.

Este beisbolista ni siquiera lanzó un strike, sin embargo algunos consideran que será el pitcher que será rotado en la pelea por la alcaldía en el equipo de Morena, versión que incomoda a otros aspirantes que desde hace tiempo realizan trabajo con la misma intención, como EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

Bien dicen que algunos corretean la libre y otros los que la alcanzan, por lo que Morena seleccionará el candidato que más le convenga a sus intereses, sin importar las molestias o inconvenientes que provoque entre sus militantes.

Cuando no te toca, aunque te pongas, cuando te toca, aunque te quites, y en ese sentido ayer cuestionamos brevemente al director general del Itace, FERNANDO CAMPOS MARTÍNEZ como posible aspirante. La pregunta fue directa sobre sus aspiraciones para el 2021.

“No yo estoy enfocado totalmente en la encomienda que me dio el gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA y trataré de aprovecharla al máximo en beneficio de nuestros jóvenes y padres de familia”.

Establece que no piensa en la política, con excepción de la educativa y trabaja para la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 con las clases virtuales desde el inicio de la contingencia sanitaria.

Indica que en el Itace siempre estuvieron preparados, pues son pioneros en el seguimiento de planes de estudio en plataformas digitales.

“Tenemos la plataforma en línea del Itace a través de Moodle que permite una navegación sencilla

y eficiente para el aprendizaje a distancia, Google Classroom, App Zoom, así como también Planea de la fundación de Carlos Slim, Vídeos Tutoriales, Grupos cerrados de apoyo por Whatsapp y Facebook, entre otros”.

CAMPOS MARTÍNEZ no se mueve en las calles, aunque conoce las colonias y las estructuras del PAN, no quiere ser candidato en el 2021, pero debe entender que esto no es de querencias, es de atender instrucciones.

El jefe político decide a quien quita o pone y en el caso de ciudad Victoria necesita de sus mejores hombres y mujeres si pretenden retener la capital. Su coach siempre resuelve quién es el cuarto bat.

En Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS realizó un recorrido en la colonia Francisco Villa, uno de los sectores más afectados por la tromba registrada en la ciudad por lo que ordenó habilitar un albergue para atender a las familias que sufrieron inundación de sus viviendas.

En este sector se desbordó otra vez un arroyo e ingreso el agua a las casas más de metro y medio, por

lo que se les proporcionó toda la ayuda para resguardar de manera segura a las familias.

Se registraron 4 pulgadas de lluvias con vientos de 90 kilómetros por hora que derribaron más de 100 árboles y cables en la ciudad.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…