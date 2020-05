Confirman caso positivo en el Congreso del Estado El Poder Legislativo en Tamaulipas aplicará pruebas a todos los diputados al confirmarse un caso positivo de coronavirus en un alto funcionario del Congreso.

Legisladores como Javier Garza de Coss y funcionarios del Congreso del Estado, confirmaron lo anterior y admitieron que será necesario reforzar las medidas sanitarias en el Congreso del Estado.

La secretaria de salud confirmó además este caso pero decidió omitir el nombre del funcionario por medidas de privacidad.

Los diputados tendrán que estar realizando pruebas y tener el menor contacto posible con más personas hasta que se confirmen los resultados.

Por ello, no habrá sesiones en los próximos días, al menos, como una medida hasta no conocer si hay casos o no de coronavirus en el pleno del congreso. Así mismo indicaron que se realizará una tercera sanitización en las instalaciones del congreso.

De los 36 diputados de la legislatura 20 de ellos son la frontera donde se está concentrando el mayor número de casos de Covid-19.

El miércoles pasado los diputados estuvieron en sesión ordinaria en el

Pleno pero con medidas relajadas en materia de salud.

Los diputados que son de la frontera son: Yahleel Abdalá Carmona (PRI) de Nuevo Laredo; Eliud Almaguer (Morena); Gloria Bermea Vázquez (PAN) Matamoros; Manuel Canales Bermea (PAN) Nuevo Laredo; Carmen Lilia Cantúrosas (Morena) Nuevo Laredo; Héctor Escobar Salazar (PAN) Matamoros; Felix García Aguilar (PAN) Nuevo Laredo.

Esther García Ancira (MORENA) Nuevo Laredo; Javier Garza de Coss (PAN) Reynosa; Javier Garza Faz (PAN) Reynosa; Olga Garza Rodríguez (PRI) Reynosa; Roxana Gómez (PAN) Río Bravo ; Alberto Lara Bazaldúa (PAN) Reynosa: Ulises Martínez Trejo (MORENA) Reynosa; Martha Patricia Palacios Corral (PAN) Valle Hermoso; Gerardo Peña Flores (PAN) Reynosa; Rigoberto Ramos Ordóñez (MORENA) Reynosa; Leticia Sánchez Guillermo (Morena) Matamoros; Juana Sánchez Jiménez (PAN) Reynosa; Imelda Sanmiguel Sánchez (PAN) Nuevo Laredo.