Barberos también piden reactivarse Las barberías piden trabajar con citas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Pese a que los barberos no participaron en la manifestación realizada por estilistas y dueños de estéticas de la ciudad, también están solicitando a las autoridades estatales les permitan reabrir operaciones, trabajando con cita.

En entrevista con Expreso, Dany de MachoAlfa BarberShop, dijo que han enviado solicitudes al gobierno estatal sin que al momento hayan obtenido una respuesta favorable.

“Cuando hicieron su marcha no nos avisaron, solo estéticas, nosotros los barberos por nuestra cuenta hemos hecho solicitudes a nivel estatal, dado que no hubo el apoyo que se había prometido y se alargó la contingencia”.

Dijo que dentro de sus peticiones a la autoridad estatal, piden trabajar con protocolos de higiene “que nosotros mismos hemos investigado con compañeros de otros países” que han pasado la contingencia del Covid-19.

“Hicimos la solicitud y dijeron que lo iban a analizar y dar respuesta, pero No tenemos luz verde”, insistió tras recordar que en esos negocios por lo general se maneja el trabajo por citas, para no tener clientes esperando.

De no recibir la indicación de trabajar con citas, deberán esperar hasta el primero de junio, fecha en la que se tiene contemplado que en Tamaulipas podrían reiniciar algunas actividades.

“Oficial no hay ninguna indicación, se dice que iniciando junio, podamos incorporarnos pero oficial no hay nada, no sé si las Estéticas están trabajando con alguna instrucción o de forma clandestina”, concluyó.