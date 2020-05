Continuará la digitalización del Registro Continuarán planes de digitaliza documentos del Registro Público de la Propiedad

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-Existe la firme intención de seguir avanzando en la digitalización de todos los documentos que se tramitan en oficinas del Registro Público de la Propiedad para facilitar el trabajo de notarios y de usuarios de esos servicios.

Ello pese al riesgo inminente de no recibir más de 48 millones de pesos que se invertían en Tamaulipas en modernización y equipamiento de esas oficinas.

Luego que no se han abierto las ventanillas de SEDATU y otras instancias , dijo, Juan Joaquín Ramírez Martínez director general del Instituto Registral y Catastral del Gobierno del Estado.

A consecuencia de la pandemia del COVID-19, dijo, programas como la modernización del Registro están cancelados actualmente porque el Gobierno Federal a través de SEDATU tiene cerradas sus ventanillas y no se pueden presentar proyectos

Explicó que las inversiones en programas están detenidas, por lo que no habría una inversión de gran calado como la hubo en otros años.