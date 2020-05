Adiós horchata: el agua de mazapán con leche es lo nuevo

View this post on Instagram

Disfruta de una bebida diferente, prueba nuestra Agua de mazapán y dinos que te pareció ❤️😋 ⬇️ Ingredientes: 1 Lata Leche Condensada LA LECHERA®️ 1 Lata Leche Evaporada CARNATION®️ CLAVEL®️ 4 Piezas Mazapán 1 Litro Agua fría ⬇️ Preparación: 1️⃣ Licúa la Leche Condensada LA LECHERA®️ con la Leche Evaporada CARNATION®️ CLAVEL®️ y los mazapanes. 2️⃣ Vierte la mezcla en una jarra, agrega el agua y mezcla. 3️⃣ Sirve con hielo. #recetas #recetasnestle #aguadulce #agua #mazapán #aguademazapan #recipe #aguafresca #instaculinary #instadrinks