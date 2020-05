«No permitiremos calumnias», dice alcalde de Ciudad Madero Oseguera Kernion, dijo que es una irresponsabilidad de la líder que convocó a los ciudadanos, "engañando y diciendo que el Gobierno de Ciudad Madero les iba a quitar el apoyo que les darían de pollo,...

CD MADERO, TAMAULIPAS.-El alcalde de Madero Adrián Oseguera Kernion, aclaró que su administración no está en contra de que empresarios entreguen apoyos a las familias y que en ningún momento lo ha impedido.

En rueda de prensa, detalló que lo ocurrido con una empresa la tarde del lunes en la colonia Emilio Carranza fue que realizaban trabajos de fumigación y carecían de permiso por parte del sector salud para realizar dichas medidas.

«No tenían permiso para fumigar, ésta compañía estaba utilizando un producto no autorizado por la Secretaría de Salud ni por el ayuntamiento, ojo no por el pollo, que no confundan porque se está manejando por las redes sociales que nosotros decomisamos el pollo y es totalmente falso, cuando se me avisó ordené que se repartiera».

Criticó que la líder de la colonia convocara a los vecinos y los pusiera en riesgo, «estamos en los 200 casos de Covid-19 y la líder manejó que nosotros nos íbamos a llevar el pollo, totalmente falso».

«Se detuvo a la empresa porque no tenía los permisos de fumigación y el pollo se repartió, hay empresarios que donan muchos productos y mucha gente se engancha en la redes».

Oseguera Kernion, dijo que es una irresponsabilidad de la líder que convocó a los ciudadanos, «engañando y diciendo que el Gobierno de Ciudad Madero les iba a quitar el apoyo que les darían de pollo, cosa que no es cierto».

«Que me prueben si el Gobierno de Madero les quitó una sola pieza de pollo y en ese momento renunciamos, de ese tamaño se los pongo, así como fueron para calumniar y difamar que me prueben si el gobierno les quitó una sola pieza, es hipocresía y doble moral la que están utilizando, no vamos a permitir que nos traten de calumniar, nos vamos a defender».