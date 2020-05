Mujer de 103 años celebra con cerveza que se recuperó de COVID-19

ESTADOS UNIDOS.- Una mujer de 103 años de edad celebró que venció al coronavirus o COVID-19 con cerveza, en Massachusetss, Estados Unidos. Familiares relataron que incluso pensaron que no lograría sobrevivir al virus.

De acuerdo con El Heraldo de México, se trata de Jennie Stejna, de origen polaco, quien después de semanas hospitalizada en la casa de retiro “Life Care Center“, su nieta le llevó una cerveza fría y la mujer bebió desde la botella sin pensarlo dos veces.

Su nieta tomó las fotografías y las compartió en sus redes sociales desde donde se hizo viral. Explicó que su abuela gusta del alcohol y lo acompaña de su afición por el equipo de las Medias Rojas, cuyos partidos suele en familia.

“Esta luchadora abuela polaca nuestra venció oficialmente al coronavirus. Estamos realmente muy agradecidos”, expresó otro de los nieto de la abuelita de 103 años de edad, que rebasó las expectativas.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) son los pacientes de la tercera edad quienes tres veces más posibilidades de morir debido al COVID-19.

