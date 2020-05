Columnas: El resbalón La parodia de Carmen Cantú como conductora de TV.

La Diputada local de Morena, Carmen Lilia Cantú Rosas, como el resto de la bancada en el Congreso dé Tamaulipas de este partido son puros “buenos para nada” que sólo quieren ser Contreras de todoooo, en lugar de que se pongan a trabajar y dejen de estar de flojos cobrando por no hacer nada.

Para empezar, la hermana del ex alcalde, Carlos Cantu Rosas, dicen sus homólogos que sabe leer mejor un Niño de kinder de la Borreguera, que la legisladora, a quien deberían de regresar a primero de pre escolar para que repita año… Haber sino lo

reprueba.

Claro, no es la única, son varios los legisladores que leen de la patada, que poco les falta para dar lectura sílaba por sílaba, que en lugar de andar dando despensas,debería de buscar tener buena dicción.

Y eso no es todo, no sé quién la “mal” asesora ( eso es un mal que arrastran todos los Diputados, hasta los azules), por que la señora Diputada hizo una “parodia” de programa chafa de televisión para agarrarse virtualmente con la Diputada del PRI , Yahleel Abdala para lo cual montó, gastó ( lo que es ganar mucho dinero, sin desquitarlo) en toda una producción para hacer su circo, maroma y teatro .

Contrató camarógrafo, editor, guionista, y hasta Chicharo para no equivocarse en todas sus respuestas que estaría dando a Yahleel, y que alguien le diga que no logro rating , que ni siquiera logró generar más reproducciones que el show de Bely y Beto.

Las dos legisladoras vecinas de su natal municipio y en los últimos dos han agarrado el Congreso de Lavadero para estarse aventando sus trapitos al Sol.

Las dos señoras ( Diputadas) le están haciendo competencia a Karla Panini, con su espectáculo barato.

Que ! Panchos anda dando la líder ( o en realidad no se si lo sea, por que también con los de su partido se pelea ) del la bancada del partido del peje lagarto.

DONA TERRENO MADERO PARA MEJORAR SERVICIO DE AGUA.

El Gobierno de Adrián Oseguera, mostrando su interés por mejorar la calidad de vida de los maderenses donó un terreno para garantizar el suministro de agua potable en varias colonias a más de 10 mil maderenses, la donación fue de un terreno a la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado Zona Conurbada, donde se ubicará una cisterna y un tanque elevado.

Lo anterior fue posible luego de que este jueves se aprobara mediante Sesión de Cabildo la donación de un terreno de 417 metros cuadrados para la ejecución de dicho proyecto que dará certidumbre a familias de las colonias Revolución Verde y Emiliano Zapata.

“En mi Gobierno nos preocupamos y ocupamos siempre por el bienestar de la ciudadanía, y es por eso que dimos paso a esta iniciativa con la que sabemos se garantizará el suministro de agua a ciento ok s de familias”, aseguró Oseguera

Kernion.

El presidente AOK ha demostrado una vez más con esta decisión; que siempre estará por encima de todo el bienestar

ciudadano y por eso tomó como su bandera este tema al ser un servicio básico.

Recuerde : No se vale chillar !