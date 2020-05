Ninel Conde tiene prohibido acercarse a su hijo Emmanuel Ninel Conde asegura que ya recibió una respuesta tras su visita a Palacio Nacional y espera que le ayuden con las inconsistencias de su caso

CIUDAD DE MÉXICO.- Ninel Conde no la está pasando nada bien luego de que por medio de sus redes sociales la cantante y actriz confirma que no puede acercarse a su hijo pues un juez familiar se lo prohibió.

“Desgraciadamente las amenazas del padre de mi hijo, de que si yo me separaba de él me iba a quitar al niño y que iba a utilizar todas sus influencias políticas y sus contactos, se están cumpliendo ya que un Ministerio Público determinó que yo tengo que estar alejada de mi hijo”.

Irregularidades en su caso

Ninel Conde ha dado diversas entrevistas en las que ha dado conocer las diversas amenazas de las que ha sido objeto por parte de su expareja sentimental el empresario Giovanni Medina.

“No me le puedo acercar a mi propio hijo y un juez familiar al parecer lo ratificó. A mi nadie me ha notificado de un juzgado familiar pero por lo que Giovanni manifiesta y lo que me han informado es que sí existe ese documento que un juez de lo familiar desconocemos cuál porque como son muchísimas inconsistencias, no se me ha notificado, no sabemos qué juez fue, eso ya están mis abogados checándolo”,

Ya obtuvo respuesta tras visita a Palacio Nacional

Hace algunas semanas Ninel Conde en una medida desesperada acudió a Palacio Nacional para pedir un acercamiento con el presidente Andrés Manuel López Obrador para pedirle ayuda para recuperar a su hijo.

Ante esta visita, Ninel aseguró para el programa De Primera Mano que ya obtuvo una respuesta por lo que solo le queda esperar a que la apoyen en las inconsistencias del caso.

“Definitivamente este es un hecho terrible que va por encima de los derechos de mi hijo de tener una mamá, de poder disfrutar de su madre y ya son casi 3 meses que no viene a las casa en donde ha vivido toda su vida”, finalizó.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO