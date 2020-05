Reabren mañana más de 4 mil restaurantes del estado Luego de dos meses de contingencia por el COVID-19, regresan este lunes primero de junio a la “nueva normalidad”

Más de 4 mil 500 restaurantes en Tamaulipas afiliados a la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC) luego de dos meses de contingencia por el COVID-19, regresan este lunes primero de junio a la “nueva normalidad” abriendo a un 25 por ciento de su capacidad y bajo rigurosas medidas de salud tanto para el personal como para comensales, con la toma de temperatura en la entrada, tapetes sanitizantes, uso de cubre bocas o mascarillas faciales, gel antibacterial, y las mesas se colocaran a 1.5 metros de distancia entre cada una.

Pablo Reyna Quiroga presidente de CANIRAC en el estado aclaro si bien el decreto ya fue publicado el periódico oficial del estado este sábado, aún falta que se publiquen las reglas de operación este lunes y en base a eso es como se va a empezar a trabajar, son reglas que se propusieron desde hace un mes en mesas de negociación directamente con el sector salud con el propósito de dar certidumbre y confianza a los comensales con reglas como la sanitización del restaurant, los cubre bocas, las cofias, la separación de mesas de 1.5 metros, el termómetro de calor que ya se solicitaron en forma masiva para todo el sector y que estarían llegando para el fin de semana.

Se van a tomar todas las medidas de precaución en la entrada, de los restaurantes en las mesas no puede haber más de cuatro comensales por mesa, no se puede compartir mesa entre diferentes personas que no vengan en grupo la idea que solo sean cuatro si llegan cinco una persona se le sentara en otra mesa, si van a poder entrar niños pero solo acompañados con adultos mayores, se cancelas las áreas de juego mismas que estarán totalmente cerradas.

Añadió que abrirán en el estado alrededor de 4 mil 500 restaurantes formales, aunque hay un censo de 10 mil, entre ellos los que están pequeñas fondas y ambulantes que no están adheridos a alguna cámara, de hecho se tiene el dato de cinco restaurantes cerrados y clausurados en el estado que no estaban afiliados a CANIRAC y que abrieron antes, luego de que por rebeldía decidieron abrir con el resultado del cierre con sello.

Algunos fueron severamente castigados, había restaurantes con estacionamiento en la parte trasera y metían a los comensales por ahí, la multa que se les aplico supera los 50 mil pesos y no van a poder abrir por un bue tiempo, los restaurantes que estén fuera de estos acuerdos que se han tomado para reapertura, y no acudan a la autoridad, si abren van a ser cerrados, se han tenido reuniones con los socios, a los que se les informa las reglas de operación, y a los que no están en la cámara son atendidos por la autoridad directamente

Insistió en que la lista de socios de la cámara fue presentada a las autoridades con quienes se negoció esta apertura y se les va imprimir un holograma de salud para identificar quienes están autorizados para abrir, y cumplen al 100 por ciento, los que no tengan ese holograma y no cumplan con los lineamientos no van a poder abrir

Lo importante dijo es reactivar la economía con sana distancia y con medidas precautorias porque si empiezan a detectar personas con temperatura de más de 40 grados se reporta el caso a las autoridades de salud, regresamos el lunes pero tenemos 7 días, y los restaurantes todos tendrán los termómetros de temperatura