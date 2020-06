Columnas: El Patinadero EL VIRUS MATA

La pandemia sigue, las actividades económicas también, estamos en una de las peores etapas de la enfermedad, pero la situación patrimonial en muchos hogares ya es insostenible, urge que vuelva a marchar el tren del desarrollo.

Más de un millón de empleos se perdieron en el país, lo que significa que cientos de miles de familias se quedaron sin comer y otro tanto vive en la incertidumbre respecto si mantienen o no sus actuales puestos.

Tamaulipas en ese contexto es una de las entidades más afectadas al perderse más de 22 mil empleos durante la cuarentena.

Estos números son hasta el

abril del 2020, pero significan una desaceleración del 1.5 por ciento en la economía respecto al mismo periodo del año pasado, dice la Secretaria de Desarrollo Económico.

Los 22 mil empleos se perdieron en los meses de marzo y abril, pero los números serán aún más negativos durante mayo, donde se espera sean otros 12 mil tamaulipecos sin trabajo.

Definitivamente ningún Estado del país podrá entregar cifras positivas en materia de fuentes

de empleo, si no pudieron mantener los existentes, mucho menos están en condiciones de crearlos, además de que las peticiones de los empresarios solicitando apoyo nunca fueron escuchadas por la Federación.

Con la reactivación paulatina

de la economía en el país y en Tamaulipas se espera que puedan recuperarse lentamente los empleos, sobre todo en la industria maquiladora, hoteles, constructores y restaurantes que fueron los más afectados por la pandemia.

En ese sentido, el propio gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA señala que la reactivación será lenta, sin poner en riesgo a los ciudadanos, claro de acuerdo al semáforo estatal que va acorde al número de contagios.

EN Nuevo Laredo, el alcalde ENRIQUE RIVAS también advirtió que aún y cuando se va reactivar la economía, eso no significa que ya paso la pandemia de Coronavirus, que es una enfermedad mortal, por lo que insistió a los ciudadanos que se queden en casa.

“El virus existe y mata”, manifestó RIVAS, quien señala que el regreso empresarial será en coordinación con la Secretaria de Desarrollo Económica y la Secretaria de Salud del Gobierno del Estado que a través de Coepris dará una constancia a los negocios para que funcionen.

La situación económica en Tamaulipas es terrible por el cierre de empresas, la reactivación urge, pero de manera paulatina y responsable.

La manifestación realizada por ciudadanos contra el gobierno federal no es más que un gesto

de rechazo a la política económica y la caída del empleo, pero también es una reiteración de la profunda división de clases que se ahonda en medio de una confrontación de ideas.

En Reynosa, el Presidente Juvenil del Voluntariado DIF local, CARLOS PEÑA ORTIZ, acompañado del pitcher ganador de la serie mundial, JAIME GARCÍA, estuvieron con las familias de la colonia Vamos Tamaulipas y platicaron con los vecinos para seguir con las recomendaciones ante el Covid-19. Entregaron canasta básica familiar y kits de limpieza con cloro, jabón, pinol, cubrebocas, gel antibacterial, guantes y alcohol.

Por último, tenemos que el líder del PRI, EDGAR MELHEM SALINAS sostuvo un encuentro con su estructura estatal para analizar

la estrategia tricolor rumbo a las elecciones del 2021, donde se busca fortalecer los temas de organización, fortaleza en territorio y finanzas de acuerdo a la nueva normalidad que significa la reactivación de áreas estratégicas.

Bueno, por hoy es todo.

Adiós y aguas con los patinazos…

Contacto: patinadero@hotmail.com