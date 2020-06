Columnas: El Kiosko La profesora y el senador morenista

A principios de 2019, Magdalena Peraza Guerra apostó su simpatía y apoyo en el tablero del ajedrez político por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Fue una jugada fallida.

En una controvertida rueda de prensa, la profesora apareció junto con ‘el mitotero’ Alejandro Rojas Díaz Durán y respaldó el proyecto de la Cuarta Transformación en la ruta, de ese entonces, por obtener la mayoría del Congreso del Estado.

Sin embargo, justo al día siguiente, la polémica Yeidckol Polevnsky hizo trizas todos los arreglos de los enviados y operadores de Ricardo Monreal en Tamaulipas y, de paso, aplastó las intenciones de la ex alcaldesa de Tampico por sumarse de manera abierta a las actividades proselitistas de Morena en el sur tamaulipeco.

El final de esa historia electoral ya la conocemos: el PAN arrolló a Morena en las urnas de la entidad y se llevó un virtual ‘carro completo’ con 21 de las 22 diputaciones locales en juego.

Después de esa ‘jugada fallida’, Magda Peraza prefirió ‘guardarse’ y distanciarse de la actividad pública. Se le veía solamente en reuniones familiares o con alguno que otro de los pocos operadores que le quedaban. No obstante, los tiempos políticos electorales tocan a la puerta y hay quienes, pese a las advertencias, no se pueden resistir a ‘la grilla’.

Si bien ella no estuvo presente en los actos que sostuvo el pasado fin de semana el senador morenista Américo Villarreal Anaya en la colonia López Portillo de Tampico, son evidentes las huellas dactilares de la profesora.

Pedro Monsiváis, ex regidor durante la segunda gestión de Magda Peraza, organizó uno de los encuentros del senador de Morena con rodanteros. Como bien se sabe, el ex edil no hace nada sin una orden directa de la maestra.

Otra de las reuniones se llevó a cabo en casa del señor Holguín, quien sigue jalando con Alejandro Rábago Hernández, que pese a no estar en tierras jaibas (es un burócrata del gobierno federal), mantiene contacto frecuente con la profesora.

La presencia de Mónica Villarreal Anaya en los eventos revela que fue el enlace entre su hermano, el senador Américo Villarreal y la profesora. Mónica ocupó la dirección del Instituto de la Mujer en el Ayuntamiento de Tampico durante la segunda administración de Magda Peraza.

Cuando Mónica Villarreal Anaya perdió la diputación local como candidata priista por el distrito sur jaibo en la elección de 2016 frente al tsunami blanquiazul de los vientos del cambio, la profesora la invitó a trabajar de inmediato en su gobierno.

Tras dejar el partido tricolor, ahora ellas se reencuentran en Morena en torno al proyecto del senador Américo Villarreal.

Por supuesto, la maestra ya no tiene la fuerza que tuvo antes. Las circunstancias políticas han cambiado. El contexto es otro, muy distinto. Ella, como quiera, ya hizo su apuesta.

ARRANCA OSEGUERA REHABILITACIÓN DE PLAZA HIPODROMO

Con una inversión de 3 millones 600 mil pesos, el alcalde de Ciudad Madero, Adrián Oseguera Kernion, dio ayer inicio a la rehabilitación de la Plaza de la colonia Hipódromo.

Esta obra responde a un compromiso establecido por el presidente municipal maderense con los vecinos del popular sector y forma parte de una estrategia de rescate de espacios públicos. Las promesas se cumplen con hechos.

La primera parte del proyecto abarca la remodelación de las canchas de basquetbol y voleibol, así como la instalación de lámparas y de un gimnasio al aire libre. También contará con un módulo de juegos infantiles, además de áreas verdes y mobiliario urbano.

La rehabilitación de la cancha de fútbol, tan solicitada por los jóvenes del sector, se realizará en la segunda etapa de la obra.

‘Hice un compromiso con los vecinos de esta bonita colonia, rehabilitar y darles una plaza digna. Y me da mucho gusto decirles que va a ser remodelada’, dijo Adrián Oseguera, quien estuvo acompañado por el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, Luis Carlos Leal Contreras.

LA FAMILIA SÁNCHEZ SCHUTZ DONA 10 MIL LATAS DE ATÚN

Los empresarios Gerardo Sánchez Schutz y Gerardo Sánchez González se sumaron a la campaña ‘Tampico Te Necesita’ con un donativo de 10 mil latas de atún, las que serán entregadas en los sectores que más han sufrido las consecuencias económicas adversas de la epidemia durante el periodo de la contingencia.

En un acto realizado en la Sala de Cabildo del Palacio Municipal porteño, Gerardo Sánchez González (hijo del capitán Sánchez Schutz) entregó el donativo al alcalde Jesús Nader Nasrallah, quien, a través de su equipo de trabajo, distribuirá las latas de atún junto con las despensas que se han estado repartiendo en las colonias.

Como ha sucedido con donativos anteriores, la aportación será duplicada por el presidente municipal. De esta forma, el gobierno de Chucho Nader entregará 10 mil latas más de atún para sumar un total de 20 mil latas, las que serán canalizadas a los grupos de mayor vulnerabilidad.

Y PARA CERRAR…

Quien también ya selló su acercamiento con la Cuarta Transformación es el ex diputado local Ciro Hernández (ex tricolor y ex blanquiazul)… por cierto, amigo de la profesora Magdalena Peraza Guerra.