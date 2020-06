VIDEO. En medio de la protesta, aprovecha para tomar un pastel de queso

ESTADOS UNIDOS.- Las protestas por la muerte de George Floyd han desatado una ola de enfrentamientos, destrucciones y saqueos en Estados Unidos; ante la creciente tensión una mujer fue captada en video -el cual se hizo viral rápidamente- luego de que aprovechara el tumulto para robar un pastel de queso.

La ola de manifestantes enardecidos tras la muerte de George Floyd ha aumentado la tensión en Estados Unidos entre la sociedad y los elementos policiacos.

Las destrucciones y saqueos en diferentes puntos del país ha ido en aumento, tanto así que el presidente Donald Trump ha advertido que de no parar, desplegará al ejército.

Videos y fotografías subidas a redes sociales han mostrado la brutalidad de las escenas que muchos medios no se han atrevido a mostrar, haciendo que cada vez más personas y personalidades del medio se unan al movimiento # BlackLivesMatter .

Sin embargo, en medio de tanto caos en las ciudades, una mujer fue captada justo en el momento exacto en que sale de la conocida cadena de restaurantes Cheesecake Factory con un pastel en mano.

La mujer encapuchada no solo lleva un pastel de queso sino un par de copas de cristal que presuntamente habría tomado del restaurante durante las manifestaciones en Seattle . Esta imagen ha dado la vuelta al Internet dividiendo opiniones.

Hay usuarios quienes condenan a la mujer en redes sociales pues aseguran que no es la forma de manifestarse y pierde completamente el sentido por el cual se han realizado las protestas mientras que otros aseguran que ya lo han visto todo.

Let them eat cake:

During the broadcast of the footage, a KIRO-TV (Seattle) reporter noted that the Cheesecake Factory had been looted, though she admitted that it was “unclear” where the woman may have obtained the cheesecake. pic.twitter.com/CO68F1ck8a

— Gregory B Williams (@gregbwilliams83) June 2, 2020