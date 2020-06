Columnas: Confesionario Curva terca…

A todos en México nos ha quedado bien claro que la curva de contagios del Covid-19 se aplanó, se acható, se le domo, como insiste Andrés Manuel López Obrador y Hugo López Gatell, a todos excepto a la curva, a todos menos al coronavirus.

Así es mis queridos boes, esa curva necia, seguramente neoliberal, se niega a dejar de hacer quedar mal al Presidente y al subsecretario de Salud e insiste en llevarles la contraria y curvearse hacia arriba, cuando ellos la observan en picada.

Ayer, en pleno ‘aplanón’ según insisten el mejor presidente de la historia de México y el mejor del mundo actual, como lo consideran sus adoctrinados y según el experto entre los expertos en epidemiología de la misma grey, el México de la 4T registró un nuevo récord para un día de casos reconocidos como positivos.

Fueron 3 mil 891 más contagios que el día anterior, cifra muy por encima del récord que se rompió y que era de 3 mil 59 casos; es decir la curva sigue viendo hacia el espacio.

Ya lo dije alguna vez en este espacio, al gobierno federal y a López Gatell parece que lo único que les interesa es crear una percepción de que se está ganando una batalla cuyo saldo en asenso no le pegue a López Obrador, hoy añadiría que esa jugada puede costar muchas más vidas de mexicanos que le creen al falso optimismo de los dos López.

Se equivocaron y no lo quieren reconocer, con las fechas del pico de la epidemia, que sería la primera semana de mayo, luego que a finales y ayer López Gatell dijo que estamos en lo más grave de la epidemia.

“No se ha acabado la epidemia, la epidemia de Covid sigue. Efectivamente alguien mencionó que está en el máximo nivel. Fui yo. La epidemia de Covid está en su máximo nivel de intensidad”, reconoció ayer

Seguido de la confesión, pidió a los mexicanos mantenerse en casa, por lo menos hasta el 15 de junio.

Negligente, es lo menos que se le podría decir a quien advierte que estamos en el máximo nivel de intensidad de la epidemia, apenas dos días después de que decretó el fin de la sana distancia, autorizó a negocios no esenciales abrir paulatinamente y hasta permitió que el presidente iniciara una gira que ya lleva cuatro días por el sureste de México, dando el mal ejemplo, sabiendo que sus seguidores le creen ciegamente.

¿Entenderá López Gatell que sus señales provocaron el aumento de la movilidad en el país, como se dijo ayer mismo en la conferencia de prensa y que se relajarán las medidas de prevención?.

¿Él va a asumir la responsabilidad por el incremento de casos y el alza de defunciones, porque no fue capaz de reconocer que la pandemia rebasó sus predicciones y ha permitido que López Obrador una y otra vez diga que se apachurró la curva?.

Estamos ante una estrategia negligente y hasta asesina, que tiene a los hospitales de la capital del país al 80% de ocupación con enfermos de Covid, porcentaje que ronda también en los estados de México y Guerrero y va a la alza en por lo menos otros cinco.

Tamaulipas, por desgracia, también está aportando a la cuota de las desgracias por la pandemia en el país.

Ayer registró 65 nuevos casos y seis muertes, pero un día antes la cuota fue de más de cien contagios y 10 defunciones, para sumar ya 2 mil 115 positivos y 137 muertos.

Es evidente que igual que en el resto del país la gente se confió, relajó las medidas de prevención y salió desaforada a las calles, porque insisto si lo hace el presiente, cualquiera lo puede hacer, si él, ni el otro López usan cubre bocas, sus seguidores tampoco lo hacen.

Hoy, como he insistido, tenemos más dudas que certezas, porque mientras hablan en la Federación de una curva aplanada, también lo hacen de diferentes pandemias, que Nuevo León ñ, Tamaulipas y Jalisco tendrán la suya hasta por ahí de agosto, que Baja California la supera, pero luego recae, en fin, estamos a la deriva en este tema que tendría que ser la mayor prioridad del presiente que prefiere ir a la Riviera Maya a posar para las fotos de una obra multimillonaria que muchos le han dicho no es rentable.

Que Federación no se lave las manos…

Ayer de hecho, en la reunión de la SEGOB con gobernadores, el de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, exigió a la Federación un marco legal general para la reapertura que autorizó.

“Con la estrategia «Nueva Normalidad» y su semaforización por entidades, el @GobiernoMX está trasladando a los estados la responsabilidad de decidir e imponer la restricción de actividades y medidas de control, según cada entidad interprete el alcance de la semaforización federal”, publicó Cabeza de Vaca

“Solicité al @GobiernoMX que dicte una disposición general con los criterios que debemos aplicar para la reactivación económica, a fin de garantizar la legalidad de las decisiones que tendremos que tomar desde el @gobtam para cuidar a nuestra población y sus vidas”. Comentarios: meliton-garcia@hotmail.com Twitter: @melitong