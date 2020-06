Donald Trump manda a levantar “un muro” alrededor de la Casa Blanca

ESTADOS UNIDOS.- La Casa Blanca amplió su perímetro de seguridad a raíz de las protestas contra el racismo que se han manifestado por todo el país tras el asesinato de George Floyd. La ironía de las nuevas instalaciones alrededor de la residencia de Donald Trump no pasó desapercibida por usuarios de redes sociales, quienes crearon el hashtag #BuildThatWall.

Rejas, barreras de concreto y vallas de seguridad fueron instaladas entre el martes pasado y la tarde de este jueves. La presencia de elementos del Servicio Secreto con uniformes anti-motines también es una constante.

El nuevo perímetro de seguridad ahora abarca todo el parque Lafayette, donde ocurrieron los enfrentamientos más violentos entre manifestantes y policías. La famosa avenida Pennsylvania también está cerrada a los peatones.

La ciudad de Washington ha sido uno de los puntos más agitados por la ola de protestas raciales que fue desatada tras el asesinato de un hombre afroamericano de nombre George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, Minnesota.

Por temor a la intensidad de los disturbios, el viernes, 29 de mayo, agentes del Servicio Secreto trasladaron al presidente de Estados Unidos al búnker secreto que está ubicado en la parte subterránea de la Casa Blanca.

El lunes, 1 de junio, la policía desalojó con violencia a los manifestantes que permanecían en H Street y la avenida 17 para que Donald Trump pudiera salir de la Casa Blanca y caminar por el parque Lafayette para visitar la iglesia de St. John, la cual sufrió daños durante las protestas.

Comentaristas en medios y usuarios en redes sociales señalaron con ironía que el presidente tiene un gusto por resolver todos los problemas complejos con muros.

En referencia a la insistencia del presidente de construir un muro en la frontera con México, sus críticos se burlaron de las nuevas rejas que fueron levantadas alrededor de la Casa Blanca.

More fencing going up around the White House complex early this morning pic.twitter.com/VLBRnx1lgz

David A. Graham escribió en The Atlantic:

Muriel Bowser, alcaldesa de Washington, dijo a CNN:

La señora Bowser señaló además que ya no hay toque de queda en su ciudad y que los policías foráneos que vigilan la Casa Blanca deben salir de Washington.

Por su lado, un vocero del Servicio Secreto dijo que esta entidad “no hace comentarios sobre nuestros medios y métodos de protección por razones de seguridad operativa”.

A few hours later, new fencing now extends down 17th street from the EEOB to Constitution Avenue pic.twitter.com/mABwIDLPBn

— Betsy Klein (@betsy_klein) June 4, 2020