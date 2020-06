Médica Sur estrena plataforma para brindar atención a distancia En la presentación del funcionamiento de la plataforma digital, la doctora Victoria Ojeda atiende a los pacientes

MÉXICO.-Evitar traslados y tiempos de espera en una época donde priva el miedo de contagiarse con la cepa pandémica, sobre todo, detectar a tiempo una real emergencia como un infarto cardiaco que puede derivar en la muerte, forman parte de los servicios de alta tecnología digitales de atención remota conocido como “Mi Hospital Digital”, proyecto diseñado por Médica Sur, único en América Latina. Misael Uribe, presidente de administración y Octavio González Chon, director general de Médica Sur, explicaron a Grupo Milenio que con esta innovadora herramienta ponen a disposición a sus más de 1 mil 200 especialistas en diferentes áreas de la medicina a cualquier persona, tenga o no expediente clínico. En la presentación del funcionamiento de la plataforma digital, la doctora Victoria Ojeda atiende a los pacientes, previamente agendados por la aplicación de su página web, y con los cuales mantendrá un contacto visual, intercambio de ideas y una inspección minuciosa por alrededor de 20 minutos. “Muy bien señor Jesús, me comentó que el motivo de su consulta es dolor de garganta”, comentó la doctora. El paciente le señala con sus dedos el área inflamada y le indica que “hace dos días siento en la garganta un hinchazón que se ha incrementando”. Ella lo invita a explorar con sus propios dedos otras áreas para identificar alguna protuberancia, anormalidad, y de esa manera efectúa el diagnóstico. Ojeda, encargada de hacer el triage, como se denomina al proceso de clasificar la gravedad del paciente con bases a los síntomas, determina si ese paciente requiere de tratamiento ambulatorio, le extiende una receta electrónica y le propone llevar hasta su hogar medicamentos no controlados. Pero si detecta alguna irregularidad lo remite a un especialista. “El acceso digital facilita identificar síntomas que son verdaderamente graves; por ejemplo, si el paciente reporta dolor precordial y opresivo (en la región del pecho, justo debajo del pezón izquierdo), se pone pálido y lleva así más de 20 minutos, lo más probable es que esté padeciendo un infarto al miocardio “En ese momento, el especialista solicita al paciente que acuda al área de urgencias y, de ser posible, se manda una ambulancia previamente equipada. En este lapso de tiempo, el propio médico activa el protocolo de dolor toráxico, convoca a junta a los médicos y cardiólogos intervencionistas, avisa a la sala de hemodinámica, y cuando llega el paciente se dirige directo al quirófano donde todo está listo para recibirlo. “Reducimos los tiempos de atención de un infarto cardiaco –la primera causa de muerte en México- y evitamos la muerte súbita en su propio domicilio”, precisó González Chon tras aclarar que será la próxima semana cuando se eche andar de manera formal el hospital. Cada pre-consulta tendrá un costo de 300 pesos.

Las torres de Médica Sur, agregó Uribe, su presidente de administración, se destinarán a las emergencias graves: infartos, cáncer, problemas cerebrales y hemorragias, perforaciones intestinales. “El equipo está capacitado para detectar a distancia cualquier emergencia. Esto ahorrara costos al paciente y a las compañías aseguradoras, tiempos vitales de vida”, sostuvo Misael. “El servicio de telemedicina del Hospital Digital Médica Sur, es una plataforma web que se puede utilizar en cualquier dispositivo, teléfono, tableta, computadora que tenga conexión a internet y permite al paciente crear su cuenta y expediente electrónico en Médica Sur para posteriormente hacer una cita con su especialista”, precisó Chon. Los pacientes que ya tienen expediente con alguno de los especialistas, mencionó, también se beneficiarán de la revisión clínica digital a distancia ya que se pueden hacer auscultación de la función cardiaca, medir el grado de hipoxia (disminución de oxígeno en el aire respirado). Se están implementando, paralelamente, mecanismo que utilizarán Bluetooth, que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos. “El paciente desde su casa entra en contacto con su médico y éste determina si está bien o estás mal, qué debe de recetarle, lo vincula con la farmacia con descuento y agenda su próxima cita”. En estos momentos, abundó Misael, mucha gente tiene miedo de acercarse a los hospitales por miedo al contagio. “El foco de atención es el paciente y podemos identificar a aquellos que tienen síntomas covid, que son millones de pacientes y que nadie los ve, para darles atención oportuna. Todo depende de la gravedad. Pero es una oportunidad de tener una opción de consulta, de ser atendido, vigilado y elevar su calidad de vida” El hospital digital Médica Sur se encuentra en alianza con Aidicare, los servicios de Cisco, Amazon Web Services y el apoyo de Endeavor, que elevan la calidad de la consulta virtual, siguiendo en todo momento los más altos estándares de atención. Los robots forman parte de los atractivos dentro del desarrollo tecnológico de Médica Sur. Su labor ha sido esencial en la atención de los pacientes infectados con covid-19 y que no se encuentran en terapia intensiva. “Facilitan el trabajo del personal de enfermería y de los médicos, sobre todo, reduce la exposición al contagio del personal y el uso de equipo de protección. El robot ingresa al cuarto del paciente, cuenta con una pantalla a través de la cual puede ver tanto al médico como a su familia. “El médico a través del robot se comunica directamente con el paciente. Sabe de sus necesidades y cómo ha avanzado con el tratamiento para ajustarlo, en caso de ser necesario. “Tenemos seis robots, dos están atrás de las computadoras transcribiendo todo lo que el médico pone directamente en los expedientes electrónicos y cuatro se dedican a recorrer las áreas aisladas donde están estos pacientes. Uno de ellos lleva hasta una charola que agiliza el trabajo de enfermería”, comentó Chon. Los robots cuentan con autonomía para poder moverse en 360 grados, reconoce facialmente, registra información y permite interactuar con médicos y pacientes. Es manejado a través de conexión WiFi y es vigilado por los médicos. Reduce la cantidad de personas que tienen que estar físicamente en la habitación y a su vez, permite consultas con médicos que se encuentran en otro piso o fuera del hospital. Para Médica Sur, explicaron Uribe y Chon, es de suma importancia ofrecer alternativas para que las personas continúen con sus tratamientos, estén pendientes de posibles enfermedades y en caso necesario, se realicen sus estudios necesarios, mismos, que por lógica se realizarán directamente en un laboratorio. Aunque en algunos casos están proponiendo llevar a casa ciertos insumos para comodidad del paciente que requiere un examen de química sanguínea. Además de poner a disposición servicios médico, la farmacia y la tienda en línea, la plataforma permitirá el monitoreo de pacientes crónicos de forma remota, integrado al expediente clínico digita. Otras de las innovaciones anunciadas fueron las habitaciones, las cuales, están equipadas con la asistente por comando de voz “Alexa”, que otorga comodidad y seguridad durante su estancia.